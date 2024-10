À Lausanne, Fribourg continue de sombrer

Benjamin Bougro a marqué le troisième but lausannois. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

La solide victoire en Champions Hockey League (9-3) cette semaine face à Berlin allait-elle permettre à Fribourg de sortir la tête de l'eau en championnat et renouer avec le succès? La réponse: non. Ce vendredi, une semaine pile après la débâcle à Berne, les Dragons ont à nouveau coulé. Le bourreau, cette fois: Lausanne. Sans être impressionnants, les Vaudois ont largement pris le dessus sur leur adversaire à la Vaudoise aréna.

Pourtant, c'est Gottéron qui s'est procuré les premières occasions du match, grâce à une pénalité écopée par Aurélien Marti. Mais comme tout le reste pour le moment, le power-play est balbutiant dans les rangs fribourgeois et les Dragons ne sont pas parvenus à trouver la faille. À l'inverse et trois minutes plus tard, Lausanne a parfaitement profité d'évoluer avec un homme de plus sur la glace pour ouvrir le score. Le tir de Damien Riat sur la canne de Ken Jäger a permis une jolie déviation, qui a trompé Reto Berra (5e).

Dans un premier temps, Fribourg ne s'est pas laissé abattre et aurait pu égaliser. À la 11e minute, Marcus Sörensen a trouvé Lucas Wallmark juste devant Kevin Pasche. Mais le Suédois a buté sur le portier et, pris dans son élan, sur les montants. Après un premier tiers plutôt fermé mais dominé par Gottéron au niveau des tirs (5-10), Lausanne menait donc d'un but.

Une période médiane à sens unique

C'est dans la période médiane que les Fribourgeois se sont écroulés. 48 secondes après le retour des vestiaires, les Vaudois ont doublé leur avantage par un sublime tir de Riat, laissé bien seul par l'arrière-garde (21e). La démonstration ne s'arrêtant pas là, les Lions ont ensuite dévoré les Dragons. Le troisième est tombé de la canne de Bougro (34e), le quatrième par celle de Frick (39e) Le banc de Gottéron était abattu, tandis que de l'autre côté de la patinoire, Pasche réalisait les arrêts.

La troisième période a surtout été marquée par des mauvais gestes sur la glace, les visiteurs étant extrêmement frustrés par la situation dans laquelle ils sont embourbés. Les pénalités ont permis à Lausanne d'inscrire deux buts de plus (Jäger, 55e et Hügli, 58e).

Fribourg a l'occasion d'en sortir et de renouer avec la victoire dès ce samedi, face à Ambri à la BCF Arena. Mais les Léventins, qui enchaînent les bons résultats, ne vont pas faciliter la tâche des Dragons.