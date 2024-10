«Je suis un éternel optimiste, mais là…»

Pat Emond a de plus en plus de peine à rester optimiste. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Les soirées de championnat se suivent et se ressemblent pour Fribourg. À nouveau, les Dragons ont sombré. Le lieu du crime: la Vaudoise aréna de Lausanne (6-0). Très moyen à la maison, Gottéron n'y arrive tout simplement pas sur la route. Et combiné, cela rend une fiche de huit défaites sur les neuf derniers matches de National League. Peu glorieux pour un club qui a battu son record de points avec quasi le même effectif la saison dernière.

Surtout, les après-matches sont presque toujours les mêmes pour Pat Emond. Les questions se ressemblent, les réponses forcément aussi. «Ça fait chier parce que c'est toujours la même chose», en sourit de manière exaspérée l'entraîneur de Fribourg. Le principal problème pour lui: la réussite offensive de ses joueurs.

Un score sévère?

C'est comme si Gottéron avait décidé de marquer tous ses buts mardi, face à Berlin en Champions Hockey League (9-3). On aurait d'ailleurs pu penser que ce succès allait redonner du dynamisme à cette équipe. «Il faut croire que non, coupe Pat Emond. Ce n'est pas avec les actions offensives que nous avons actuellement que nous allons gagner des matches.»

À force de ressasser encore et toujours les mêmes choses, le coach des Dragons a-t-il l'impression de quand même avancer et de progresser? «Oui, il y a 6-0 mais je pense que c'est le match à l'extérieur où nous avons amené le plus d'intensité, analyse Pat Emond. Le score est peut-être sévère en comparaison avec les intentions de l'équipe. Mais au final, il faut beaucoup plus que ça.»

«Sur la même longueur d'onde»

Pourtant, cette semaine, le Canadien a eu plusieurs rendez-vous avec ses protégés. «On est sur la même longueur d'onde, assure-t-il. Aujourd'hui, je suis arrivé avec beaucoup d'optimisme à Lausanne. Mais peut-être que le mal est plus profond que juste l'entraîneur.»

N'y a-t-il pas, à un moment, un découragement chez Pat Emond à la suite de ces mauvais résultats? «Je suis un éternel optimiste, mais le côté 'éternel' prend un coup ces temps-ci, sourit-il. Peu importe le sport: si des joueurs ne sont pas en confiance, c'est difficile de performer.»

À la question de savoir s'il craignait pour sa place, l'entraîneur des Dragons a de nouveau répondu la même chose: «Je vais contrôler ce que je peux contrôler. Ce genre de décisions ne se prennent pas à mon niveau.» Mais regrette-t-il d'avoir accepté, il y a plusieurs semaines déjà, ce poste d'entraîneur en chef de Gottéron? «Non, j'aurais regretté si je ne l'avais pas pris plutôt, tempère Pat Emond. Ça aurait été frustrant d'être mis de côté avec nos résultats actuels.»