Le directeur sportif Gerd Zenhäusern (à g.) va-t-il aider son entraîneur, Pat Emond? Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après avoir battu Ajoie en ouverture de saison, Fribourg Gottéron a ensuite connu un début de saison catastrophique. Osons le mot. Avec sept défaites en huit matches, les Dragons pointent à l'avant-dernière place et la tension est de plus en plus palpable dans les couloirs de la BCF Arena. Au micro de MySports, le directeur sportif Gerd Zenhäusern a eu des mots très durs pour son équipe. «Lamentable», «Manque de respect du maillot». L'ambiance était déjà pesante samedi soir après la défaite contre Davos à domicile (1-4).

Sur la glace, les Dragons semblent patiner à l'envers. Un constat que fait également l'homme de bureau qui aurait sans doute espéré un début de saison plus tranquille pour sa première saison complète en poste. Pour l'heure, Fribourg est l'un des rares clubs à ne disposer que de six joueurs étrangers sous contrat. Pourtant, l'équipe de la BCF Arena aura un calendrier particulièrement chargé avec la Coupe d'Europe dès ce mardi à nouveau ainsi que la Coupe Spengler en fin d'année.

Pour l'heure, Gerd Zenhäusern n'a pas activé de nouvelle licence étrangère pour renforcer son équipe. «Ce n'est pas un joueur qui va tout changer, précise-t-il. La solution doit venir de l'intérieur du vestiaire.» Cette précision faite, le Valaisan de la BCF Arena admet toujours qu'il a intensifié ses recherches. «On est toujours à l'affût de solution pour nous renforcer et engager un nouvel étranger fait partie des options, oui.»

Bon timing

Début octobre est d'ailleurs le bon moment pour dénicher de bons joueurs. En effet, le marché reçoit un afflux de jolis noms au moment où le championnat de NHL redémarre et les franchises effectuent leurs dernières coupes. «Il y a en effet des joueurs sur le marché, précise Gerd Zenhäusern. On va en discuter sérieusement.»

S'il devait définir son joueur «parfait», le directeur sportif l'imagine, forcément, en attaque. «Oui, clairement. Cela a toujours été le cas. Mais pour le moment, on n'a pas encore pris de décision finale sur ce dossier.» L'urgence des résultats pourrait faire en sorte que le club de la BCF Arena ne délie les cordons de la bourse plus rapidement qu'imaginé au moment de préparer cette saison.