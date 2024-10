De La Rose a échoué face à Hollenstein Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Largement battu la veille à Berne, Fribourg Gottéron se devait de réagir contre Davos sous peine de voir la tête du classement prendre le large. Pour cette rencontre, le coach Pat Emond avait pris une décision forte. Il avait décidé de se passer de Yannick Rathgeb, le transfert phare de l'été. «Quand un tel joueur est laissé en tribunes, c'est une question de performances», a précisé le directeur sportif Gerd Zenhäusern avant la partie.

Il est vrai que le No 27 n'a jamais franchement paru à son avantage depuis le début de saison. Ce samedi, il a payé pour sa prestation calamiteuse de vendredi à Berne ainsi que celles depuis le début de saison. D'autres auraient également pu être sanctionnés.

La bourde de Berra

Toujours est-il que Fribourg Gottéron n'a pas commencé de la meilleure des manières cette partie déjà très importante pour le classement. Après seulement six minutes de jeu, Zadina a pu se promener dans la défense des Dragons. Après un relais avec Nussbaumer, le Tchèque a pu tromper Berra (0-1). Durant toute la première période, les homes de Pat Emond n'ont quasi rien montré. Et ils auraient pu déjà tirer un trait sur cette rencontre à la 25e. Mais l'envoi de Gross a touché la transversale des Dragons.

La fin de second tiers a vu les joueurs locaux se créer deux occasions de but. C'est tout d'abord De La Rose, seul face au but vide, qui n'a pu faire mieux qu'allumer la mitaine d'Hollenstein. À cette occasion, le gardien No 2 des Grisons a réalisé une parade hors du commun. Cinq minutes plus tard, Gunderson a touché le poteau rhétique sur une action qui avait le poids d'un but. Amorphes durant 35 minutes, les Dragons ont au moins pu mettre en avant cinq bonnes minutes en deux tiers. C'est déjà ça...

Dès l'entame du troisième tiers-temps, Fribourg Gottéron immédiatement vu le HC Davos prendre deux longueurs d'avance dès les premiers instants de la troisième période. Sur un tir plutôt anodin de Nussbaumer, Berra a laissé échapper la rondelle derrière lui. Knak s'est jeté dessus et a inscrit le 0-2. Les hommes de Josh Holden ont inscrit le 0-3 par Zadina à la 47e minutes en supériorité numérique. Sur un contre, les joueurs locaux ont inscrit le 1-3 par Sprunger (50e).

Première ligne invisible

Pour cette rencontre, Pat Emond avait décidé de former une ligne d'impact avec ses trois présumés leaders que sont Sörensen, Wallmark et DiDomenico. Une association qui avait déjà été tentée la veille à Berne sans succès. Pour ce deuxième essai, le résultat n'a pas été plus fameux avec de rares actions dangereuses pour cette triplette et deux autres lignes moins percutantes.

Alors que l'équipe locale devait revenir au score, elle n'a absolument rien montré durant la totalité du dernier tiers. En toute fin de rencontre, alors que Reto Berra avait quitté sa cage, Stransky a assuré le succès de son équipe.

Ce nouveau revers enfonce encore plus Fribourg Gottéron dans la crise, ce d'autant plus que Davos se trouvait dans la même partie du classement que les Dragons. En plus du HCD, les autres équipes du bas de classement ont toutes marqué de précieux points et font le trou avec les hommes de Patrick Emond. Après un intermède européen contre Berlin, Fribourg se rendra à Lausanne vendredi pour un derby qui s'annonce compliqué. Mais quel match ne le'st pas en ce moment?