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Un Québécois à la BCF Arena
Fribourg Gottéron confirme l'arrivée d'Anthony Richard

Fribourg Gottéron a confirmé l'engagement pour deux ans de l'attaquant québécois Anthony Richard, comme nous l'annoncions début mai. Il débarque pour deux ans chez le champion en titre.
Publié: 15:34 heures
|
Dernière mise à jour: 15:38 heures
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Photo: Icon Sportswire via Getty Images
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Fribourg Gottéron a trouvé le remplaçant de Lukas Wallmark, qui va rentrer dans son pays malgré un contrat valable. Pour combler le départ du Suédois, Gerd Zenhäusern a engagé l'attaquant canadien Anthony Richard. Comme nous l'écrivions après le titre des Dragons, le Québécois s'est engagé pour deux ans avec les champions de Suisse en titre.

Capable d’évoluer au centre comme à l’aile, l’attaquant vivra sa première expérience en Europe après avoir passé toute sa carrière entre la AHL et la NHL. Drafté en 2015 par les Nashville Predators (4e tour, 100e position), le natif de Trois-Rivières a principalement évolué en AHL, où il a disputé 589 matches pour 381 points (179 buts, 202 assists).

À Fribourg, il est le sixième étranger sous contrat après les défenseurs Michael Kapla et Patrik Nemeth, ainsi que les attaquants Marcus Sörensen, Jacob De La Rose et Henrik Borgström. Sur le plateau des «Puckalistes», Gerd Zenhäusern n'a pas manifesté l'envie de commencer la saison avec sept étrangers malgré la participation en Champions League. «Nous devons encore faire des analyses, a-t-il précisé. Mais nous pensons pour le moment partir avec six.» Un choix qui a été payant lors du dernier championnat.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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