Fribourg Gottéron a trouvé le remplaçant de Lucas Wallmark. Selon nos informations, les Dragons ont engagé l’attaquant québécois Anthony Richard, qui débarque en provenance d’Amérique du Nord.

Tout frais champion de Suisse, Fribourg Gottéron pense déjà à la saison prochaine. Lucas Wallmark a confirmé, après le but du titre, qu’il allait rentrer au pays. Mais Gerd Zenhäusern lui a déjà trouvé un successeur. Pas forcément poste pour poste, d’ailleurs. Selon nos informations, le club de la BCF Arena a mis Anthony Richard (29 ans) sous contrat pour deux saisons.

Capable d’évoluer au centre comme à l’aile, l’attaquant vivra sa première expérience en Europe après avoir passé toute sa carrière entre la AHL et la NHL. Drafté en 2015 par les Nashville Predators (4e tour, 100e position), le natif de Trois-Rivières a principalement évolué en AHL, où il a disputé 589 matches pour 381 points (179 buts, 202 assists).

Fribourg Gottéron avec sept étrangers?

Il n’a que rarement eu sa chance dans la plus prestigieuse ligue du monde. Lors de la saison 2024/2025, il a disputé un total de quinze matches sous le maillot des Philadelphia Flyers (2 buts, 4 assists). Avant son passage en Pennsylvanie, il a également porté les couleurs des Nashville Predators, des Montréal Canadiens et des Boston Bruins.

À Fribourg, il est le sixième étranger sous contrat après les défenseurs Michael Kapla et Patrik Nemeth, ainsi que les attaquants Marcus Sörensen, Jacob De La Rose et Henrik Borgström. Comme Fribourg Gottéron disputera la Champions Hockey League, il y a fort à parier que les Dragons entameront la saison avec sept étrangers sous contrat, contrairement au choix effectué l’automne dernier.