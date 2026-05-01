Lucas Wallmark a offert à Fribourg Gottéron le plus beau des adieux: un but en prolongation lors de la Finalissima pour décrocher le premier titre du club. Une sortie parfaite.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lucas Wallmark peut se dire qu'il a le sens de la dramaturgie. C'est lui qui a offert le premier titre de l'histoire de Fribourg Gottéron d'un tir puissant en prolongation. À cette occasion, il a marqué son dernier but sous le maillot des Dragons. Des rumeurs font état d'un retour imminent à l'IF Björklöven, le club de ses débuts. «C’était mon dernier match avec Fribourg, a-t-il confirmé. Finir comme ça, c’est incroyable.» Difficile d’imaginer une sortie plus élégante, plus marquante, presque écrite à l’avance.

Ces play-off n'ont pas été de tout repos pour le Suédois, lui qui n'a de loin pas livré ses meilleures prestations avec le club de la BCF Arena. Il nous avait d'ailleurs avoué, après la série face à Rapperswil, que sa méforme le dérangeait. «Je me bats comme un fou pour aider l'équipe et je veux trop en faire», avait-il confessé.

Christoph Bertschy était le mieux placé

Mais Lucas Wallmark a continué à travailler pour que la roue tourne. Et elle a tourné! Avec un but et un assist lors de la Finalissima, il porte son total à huit unités sur les sept matches face aux Grisons. Le retour de blessure de Marcus Sörensen a forcément joué un rôle. «On a tout donné sur la glace pour y arriver, a d'ailleurs confirmé le compère de Lucas Wallmark. Pouvoir vivre ce moment en sa compagnie est quelque chose de spécial.»

Ce but décisif, Christoph Bertschy l'a vu mieux que personne: «Je crois que j'avais la meilleure place de la patinoire, rigole-t-il. J'étais pile dans l'axe du tir. Au moment où le puck part, je sais que c'est au fond. Tout le monde saute sur la glace et c'est seulement au moment où je suis arrivé à la ligne bleue que j'ai vraiment réalisé.»



«Les obstacles nous ont rendus plus forts»

Quelques minutes après son shoot victorieux, Lucas Wallmark essaie de mettre des mots sur ce qu'il ressent: «Ça a été un parcours difficile depuis le début des play-off jusqu’à ce soir, précise-t-il. On a dur travaillé pour ça et nous avons gagné en équipe. Je suis tellement fier.» «Wally» en est persuadé: ce titre prend racines lors du quart de finale arraché en prolongation contre Rapperswil. «On a traversé des moments terriblement compliqués, poursuit-il. Il a fallu un but décisif de Benoît (ndlr Jecker) en prolongation pour qu'on passe. Mais cela a montré le caractère de cette équipe. Ces obstacles nous ont rendus plus forts. Ça a construit notre identité.»

Happé par ses coéquipiers en train de soulever la Coupe à tour de rôle, il s'efface: «Je eux juste être avec ma famille et mes amis. Je vais également profter de fêter avec toute la ville de Fribourg. Juste boire quelques bières et profiter de ce moment si spécial.»