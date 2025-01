«Genève n'a pas encore vu le meilleur Theodor Lennström»

Theodor Lennström a de nouveau réalisé une bonne performance sous les couleurs genevoises. Photo: Pius Koller

Matthias Davet Journaliste Blick

«La Suisse et Genève n'ont pas encore vu le meilleur Theodor Lennström.» La confession ne vient pas du défenseur suédois lui-même – mais de son entraîneur Rikard Franzen. Celui qui, en compagnie de Yorick Treille, a repris le GSHC à la suite du licenciement de Jan Cadieux, ne tarit pas d'éloges sur son compatriote. Face à Langnau dimanche, l'arrière a inscrit son deuxième but de la saison en National League. «Ça m'a fait du bien, souffle le principal intéressé. C'est le genre de buts que j'avais l'habitude de marquer à l'époque.» Une réussite d'autant plus importante qu'elle a offert la victoire à Genève face aux Tigres (3-2).

Pourtant, tout n'avait pas si bien commencé pour les Aigles aux Vernets. Après à peine deux minutes, Flavio Schmutz s'est glissé dans le dos de… Theodor Lennström et s'en est allé affronter Robert Mayer. Heureusement pour les Grenat, le portier a dit non. «Généralement, il n'y a pas besoin de dire au fautif de se réveiller car il le sait, commente Rikard Franzen. Il ne faut pas être trop dur parfois.» Une approche qui a porté ses fruits puisque, par la suite, le défenseur suédois a été des plus solides.

«Il a commencé la saison avec toutes ces blessures et ce n'est pas facile de jouer par la suite», sait son entraîneur. Lui qui est également satisfait de la performance globale de son équipe ce dimanche. «C'était important de leur montrer, en prenant l'avantage, que c'était notre patinoire et que ça n'allait pas être facile pour eux, souligne Rikard Franzen. On a concédé qu'un seul tir en première période et le forecheck était bon – c'est une victoire d'équipe.»

Un enchaînement qui lui a fait du bien

Quant à Theodor Lennström, il est également satisfait de la performance globale de la formation. «C'était un bon match, surtout en deuxième période, analyse-t-il. On a appris de la veille et on a remporté ce match important pour nous.» Important car il permet au GSHC de revenir à sept points de la 6e place, avec un match en moins.

Et d'un point de vue personnel, le Suédois prend de plus en plus ses marques sur la glace. L'enchaînement de matches, entre la National League, la Champions League, l'équipe nationale suédoise et la Coupe Spengler avec Davos lui a vraiment fait du bien. «Le plus je griffe la glace, le mieux je me porte, explique le No 81. C'est plus facile de jouer sans penser.» Car avant, à la suite de nombreuses blessures, Theodor Lennström faisait, inconsciemment, plus attention.

«Je me mets seul de la pression»

L'arrivée de joueurs importés à Genève, avec tour à tour Antti Raanta, Oula Palve et maintenant Dmytro Timashov a aussi mis de la pression sur la légion étrangère des Aigles. «Mais honnêtement, je n'en ressens pas car je m'en mets tout seul pour performer, répond Theodor Lennström. Je sais ce que je peux faire et cette pression sur moi-même est bien plus importante.»

Un système qui fonctionne assez bien pour le moment pour le Suédois, qui a donc inscrit son 10e point en National League cette saison. Encore un et il égalera son total de l'année dernière. Et s'il continue sur ce niveau, nul doute qu'il doublera bientôt cette marque.