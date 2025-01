Les supporters zurichois ont rendu hommage à Marc Crawford

1/2 Les supporters zurichois ont rendu hommage à leur ex-entraîneur avec une bannière pleine d'émotion. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth

Lors du match perdu face à Lausanne (1-2), les ZSC Lions se sont présentés dimanche pour la première fois sans Marc Crawford devant leurs propres supporters. Après dix minutes de jeu, les fans du «Z» ont rendu hommage au désormais ex-entraîneur de Zurich, auréolé de deux titres avec les Lions (2014 et 2024). Tout en chantant, les supporters ont adressé un message au Canadien sur une banderole: «Marc, ton héritage ne s'effacera jamais. Dans nos cœurs, il est marqué. Porte-toi bien!», était-il écrit.

Le public de la Swiss Life Arena, qui affichait complet avec 12'000 personnes présentes, s'est alors levé pour une standing ovation. Marc Crawford est certes rentré au Canada, mais il suit les matches de l'équipe à distance.

L'entraîneur avait décidé de se retirer à la fin de l'année. «Au cours des derniers mois, j'ai suivi une thérapie intensive pour comprendre les raisons de ma propre santé mentale. Ce processus a été à la fois stimulant et révélateur - pour moi en tant que coach, mari, père, futur grand-père et enfin en tant qu'être humain», a-t-il écrit en guise d'adieu. «J'ai toujours attendu des joueurs du ZSC qu'ils s'engagent à 100% pour l'équipe, et je réalise maintenant que je ne suis pas moi-même capable de fournir le même dévouement, le même engagement et la même concentration. Je dois donc démissionner pour permettre à ce groupe talentueux de continuer avec quelqu'un qui peut fournir l'effort qu'il mérite.» Depuis début janvier, c'est donc l'ancien entraîneur des GCK Lions, Marco Bayer, qui est sur le banc zurichois.