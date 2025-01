Le directeur sportif des ZSC Lions revient sur le départ de Marc Crawford

1/5 Marc Crawford a tiré sur la corde et a démissionné de son poste d'entraîneur des ZSC Lions. Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann

Il a fait revenir Marc Crawford au ZSC Lions juste avant la Saint-Sylvestre en 2022. Deux ans plus tard, il doit le laisser partir. Le directeur sportif du club zurichois Sven Leuenberger répond aux questions de Blick.

Sven Leuenberger, la démission de Marc Crawford est un choc pour beaucoup de gens. Comment réagissez-vous en première ligne face à cette annonce?

Nous nous penchons sur ce sujet depuis les fêtes de Noël déjà. Marc nous a fait part le 26 décembre de son souhait de se retirer parce qu’il n’était plus en mesure de s’investir à 100% pour le club.

Sa démission était donc déjà à l’ordre du jour depuis un certain temps?

Ce n’est pas non plus comme si nous savions depuis deux mois que Marc avait de gros problèmes. Il y a certes eu quelques incidents, mais nous n’aurions jamais pensé qu’il doive réduire la voilure. Chacun d’entre nous a un jour ou l’autre eu un problème dans sa vie. Je n’avais pas conscience que les problèmes étaient aussi importants jusqu’à ce qu’il me l’annonce le 23 décembre. Nous avons alors convenu qu’il irait passer les Fêtes de fin d’année dans sa famille à Vancouver et que le 26 décembre, nous ferions le point. Bien sûr, nous espérions qu’il se reprendrait en passant du bon temps avec sa famille et qu’il reviendrait. Mais le 26 décembre, il m’a dit que ce n’était plus possible et qu’il devait d’abord se réconcilier avec lui-même.

Le communiqué de presse est inquiétant. Dans quel état se trouve Marc Crawford?

Il ne va certainement pas bien. Mais je ne veux pas m’étendre sur ce sujet, car nous en avons convenu ainsi et c’est son souhait. Nous demandons de le respecter. Il s’agit de la vie privée de Marc. Bien sûr, j’en sais un peu plus, mais cela reste une affaire privée.

Le directeur sportif des ZSC Lions Sven Leuenberger ne s'attendait pas au départ du coach. Photo: keystone-sda.ch

Remplacer une personnalité aussi importante que Marc Crawford en plein milieu de la saison ne sera pas une tâche aisée…

Lorsqu’on se sépare d’un entraîneur en cours de saison, c’est généralement parce que les choses ne vont pas bien. Chez nous, c’est complètement différent, beaucoup de choses se passent très bien, nous sommes bien placés au classement, l’équipe joue du bon hockey sur glace et nous avons une chance de gagner à chaque match. Dans ces conditions, faire venir quelqu’un de l’extérieur n’aurait pas beaucoup de sens. Nous avons 26 matches dans les 60 prochains jours, il ne reste donc pas assez de jours d’entraînement pour qu’un nouvel entraîneur externe puisse mettre en place un système et de nouvelles idées. Le risque serait de nous voir chuter en janvier. Avec Marco Bayer des GCK Lions comme nouvel entraîneur principal et l’équipe d’entraîneurs actuelle de Marc, la structure reste en place. Marco sait comment nous jouons et connaît tous les membres du club. Nous sommes convaincus que la solution interne est la meilleure dans cette situation.

« Maintenant, c’est à l’équipe, au staff d’entraîneurs et à moi-même de veiller à ce que nous continuions sur cette voie »

Ne craignez-vous pas que le départ de Marc Crawford brise l’équipe?

L’équipe connaît notre système et sait qu’il fonctionne. Il n’y a donc plus besoin de convaincre qui que ce soit. Maintenant, c’est à l’équipe, au staff d’entraîneurs et à moi-même de veiller à ce que nous continuions sur cette voie. Bien sûr, notre groupe de leaders sera particulièrement sollicité et il y a toujours un risque. Si nous avions pu choisir, Marc Crawford aurait dirigé l’entraînement de lundi. Mais ce n’est pas le cas et il s’agit à présent d’en tirer le meilleur parti.

Quand l’équipe a-t-elle appris la nouvelle et comment a-t-elle réagi?

Elle l’a apprise lundi à midi. L’ambiance était très pesante. Par la suite, Marc a parlé à l’équipe par appel vidéo et a demandé aux garçons de regarder vers l’avant, en leur disant qu’ils étaient assez forts pour atteindre leurs objectifs sans lui.

En succédant à Crawford, Marco Bayer s’engage sur une voie glissante…

De toute façon, cela ne peut fonctionner qu’ensemble. L’équipe, le staff d’entraîneurs et moi-même devons être encore plus proches les uns des autres. Nous savons quelles sont nos forces et nos faiblesses et nous voulons continuer à nous améliorer chaque jour, même si cela peut paraître une formule toute faite. De plus, les nouvelles personnes peuvent toujours apporter de nouveaux éléments tout en conservant les anciennes bases. C’est ainsi que nous pouvons et devons procéder.

Dans quelle mesure le système des GCK Lions et des ZSC Lions sont-ils similaires?

Les GCK Lions ne jouent pas avec le même système. Rob Cookson, compagnon de longue date de Marc Crawford, sera responsable du système avec les ZSC Lions. Il connaît la structure et la didactique sur le bout des doigts.

Parallèlement, cherchez-vous un nouvel entraîneur pour la saison prochaine ou Marco Bayer aura-t-il la chance d’être un candidat?

Si le staff d’entraîneurs actuel fait du bon travail, c’est absolument aussi une possibilité pour l’avenir. Mais il se peut aussi que je discute malgré tout avec l’un ou l’autre entraîneur que je trouve intéressant. Mais nous n’avons pas de pression à ce sujet. Nous ne l’avions pas avant la saison prochaine et nous ne l’avons pas non plus maintenant.