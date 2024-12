Marc Crawford a fait ses adieux aux joueurs par appel vidéo

1/7 Marc Crawford a démissionné de son poste pour des raisons de santé. Photo: keystone-sda.ch

Marcel Allemann

Marc Crawford est l’une des plus grandes figures qui ait jamais entraîné une équipe de hockey sur glace en Suisse. Avec son charisme, il remplit l’espace et force le respect. D’une nature très affectueuse et chaleureuse, disposant d’un humour fin, il peut aussi être impitoyable, dur et parfois même colérique sur les questions de fond et avec son équipe. Le fait qu’il se retire maintenant pour des raisons mentales montre que les problèmes psychiques peuvent toucher tout le monde, même les personnes qui paraissent les plus fortes et les plus stables à l’extérieur.

Sa démission dans ces conditions affecte toute la Suisse du hockey. Au ZSC Lions, on savait qu’il avait récemment dû faire face à quelques défis personnels, mais ce n’est que le 23 décembre, lorsque Marc Crawford lui a présenté les faits, que le directeur sportif Sven Leuenberger a pris conscience de la gravité de la situation.

Le Canadien s’est ensuite rendu à Vancouver pour Noël auprès de sa famille et un nouvel entretien a été convenu pour le 26 décembre. Au cours de celle-ci, l’homme de 63 ans a déclaré qu’il ne se sentait plus en mesure de se donner à 100% et qu’il souhaitait donc quitter son poste.

«L’ambiance était très pesante»

À l’heure actuelle, les ZSC Lions ne veulent pas s’exprimer sur l’état de santé de leur désormais ex-entraîneur. Ils ne précisent pas non plus quelle est la pathologie mentale dont il souffre. «C’est le souhait de Marc, nous vous prions de le respecter. Il s’agit de sa sphère privée», a déclaré le directeur sportif Sven Leuenberger à Blick.

Ce lundi midi, l’équipe a été informée de la nouvelle et Marc Crawford a été joint par appel vidéo, s’adressant aux joueurs, s’expliquant et prenant congé. «L’ambiance était très pesante, confie Sven Leuenberger, mais Marc a aussi encouragé les gars à regarder vers l’avant. Selon lui, ils sont assez forts pour atteindre leurs objectifs, même sans lui.»

La solution logique

La démission de Marc Crawford et son destin humain ébranlent certes les ZSC Lions, mais l’organisation est tellement solide, surtout grâce à lui, qu’elle peut digérer ce choc sans craindre que ses fondations ne s’effondrent.

Certes, Marc Crawford semble irremplaçable, surtout en milieu de saison. Mais engager Marco Bayer des GCK Lions comme entraîneur principal, avec les assistants actuels de Marc Crawford, Rob Cookson et Fabio Schwarz, est une étape logique pour que le champion actuel et leader du championnat retrouve le plus rapidement possible une situation pérenne.

Les trois hommes, en collaboration avec Sven Leuenberger, savent exactement ce qui a fait le succès des ZSC Lions et ce qu’il faut faire pour que cela perdure. La condition est toutefois que tout le monde face bloc dans l’équipe.