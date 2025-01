Genève tient sa revanche face à Langnau

Genève s'est imposé face à Langnau ce dimanche après-midi. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y avait de la revanche dans l'air aux Vernets. Moins de 18 heures après la victoire sans bavure de Langnau face à Genève à l'Ilfis (3-0), les deux équipes se retrouvaient au bout du Léman. Forcément, après une performance plus que mitigée en terres emmentaloises, les Grenat voulaient se rattraper ce dimanche après-midi devant leur public. Et revanche il y a eu, même si le match n'a jamais atteint un incroyable niveau.

Après le premier tiers et comme la veille, Aigles et Tigres étaient dos à dos, sans parvenir à inscrire le moindre but. La faute à un Luca Boltshauser en bonne forme, lui qui a détourné 14 tirs lors des 20 premières minutes. À l'inverse, Robert Mayer n'a dû intervenir qu'à une seule reprise. Mais quelle intervention!

À la 2e minute et à la suite d'un mauvais placement de la défense genevoise, Flavio Schmutz s'est présenté seul face au portier grenat. Lui qui n'avait plus griffé la glace depuis le 6 décembre dernier était heureusement en jambes et a pu remporter son duel en étendant parfaitement sa jambière. Mais les Genevois étaient prévenus qu'à nouveau, rien ne serait facile contre Langnau.

Par la suite dans ce premier tiers, ils ont raté une chance en or d'évoluer durant 45 secondes avec deux hommes de plus sur la glace (9e). Malgré une pénalité différé, ils ont préféré jouer à 6 contre 4 au lieu de rendre la rondelle à l'adversaire. Une décision qui n'a pas porté ses fruits puisqu'ils ne sont pas parvenus à ouvrir le score, que ce soit avec deux hommes de plus sur la glace ou durant six minutes consécutives à 5 contre 4.

Le tour de souris d'Alessio Bertaggia

Heureusement pour les Aigles, ce sont bel et bien eux qui ont ouvert la marque en début de seconde période. Alessio Bertaggia, après avoir fait le tour de la cage, a trouvé un trou de souris pour loger la rondelle hors de portée de Luca Boltshauser. Mérité, au vu de la domination du GSHC depuis le début de la rencontre (25e). Quelques minutes plus tard, les Grenat ont cru se mettre à l'abri lorsque Teemu Hartikainen a inscrit le deuxième, après un contre raté par ses coéquipiers de ligne Markus Granlund et Sakari Manninen (31e). Sauf que 31 secondes plus tard, Harri Pesonen réduisait la marque.

Les Genevois ont quand même pu terminer ce tiers médian avec deux longueurs d'avance, Theodor Lennström faisant preuve d'un éclair de génie pour trouver la lucarne et inscrire le troisième but grenat dans cette rencontre (38e). Blanchie la veille à l'Ilfis, la troupe de Yorick Treille et Rikard Franzen a retrouvé des couleurs offensivement aux Vernets. La fin du match s'est déroulée dans une ambiance électrique, Langnau sortant le gardien durant plus de 4 minutes et le public genevois n'étant pas d'accord avec toutes les décisions arbitrales. À la suite d'une pénalité, Langnau a pu réduire la marque à 39 secondes de la fin du match – un but qui est finalement tombé trop tard, Genève finissant par s'imposer. Mais les Aigles ont eu très chaud.

Une semaine compliquée

Au-delà de la revanche, la victoire du GSHC est une bonne nouvelle pour le club s'il croit toujours aux play-off. Les trois points acquis face aux Emmentalois permettent à Genève de revenir à sept points de la sixième place, avec un match en moins. Beaucoup de choses vont se jouer pour le GSHC cette semaine, lui qui dispute quatre matches en l'espace de cinq soirs entre mardi et samedi. Avec deux déplacements compliqués, à Zoug (mercredi) et Ambri (vendredi).