Comment expliquer le coup de mou de Fribourg Gottéron?

Reto Berra et Fribourg Gottéron ont capitulé samedi à Bienne. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Une défaite contre Langnau à domicile après avoir mené 3-0 et un autre revers à Bienne lors d'un match qu'ils n'ont joué qu'à moitié. Le week-end des Dragons contraste avec la bonne impression qu'ils ont donnée depuis l'arrivée de Lars Leuenberger sur le banc. S'ils ont remporté tout de même deux points, ce n'est pas suffisant dans l'optique de remonter sur le Top 6, un objectif aujourd'hui réaliste.

«Depuis un mois, c'est vrai que nous avons beaucoup enchaîné, concède le capitaine Julien Sprunger. Mais nous avons également su profiter de l'énergie positive à la suite de notre victoire à Davos. Au final, nous avons surfé sur une vague positive et ces deux matches ne doivent rien remettre en question.»

L'importance de jouer 60 minutes

Au mieux, ces rencontres moins abouties vont servir de bonnes piqures de rappel à la troupe de Lars Leuenberger. «Comme nous avions énormément joué durant le mois de janvier, nous avions décidé de leur donner quelques jours de congé, précise le technicien. Cela n'a pas eu l'effet escompté, mais je pense que c'est aussi compréhensible qu'il y a une petite décompression à un moment donné. C'est sûr que les résultats du week-end sont un peu décevants.»

Dans le Seeland, les Dragons sont totalement passés à travers de leur premier tiers-temps. La veille contre Langnau, c'est la fin de match qui a été totalement ratée. «Un jour nous jouons 40 minutes, un autre seulement 20, concède Julien Sprunger. Même si nous le savions déjà, c'est précieux de nous souvenir qu'un match se joue sur 60 minutes si nous voulons avoir du succès.»

Cette piqûre de rappel tombe au bon moment, puisque Fribourg Gottéron dispute encore trois matches avant la pause de l'équipe nationale. Et non des moindres puisque Zoug se présentera à la BCF Arena mardi. «C'est unes des très bonnes équipes du moment, rappelle Lars Leuenberger. Et nous ne gagnerons pas si nous ne jouons pas à 100% durant 60 minutes.» Ce que son équipe avait d'ailleurs fait pour sa première apparition à la bande. C'était le 23 décembre dernier et Fribourg l'avait emporté en Suisse centrale, de quoi lancer une spirale positive.

Match crucial vendredi à Kloten

Avant de prendre une semaine de pause, Fribourg Gottéron disputera un second match, vendredi. Cette fois-ci, les Dragons prendront la route pour se frotter à Kloten, l'équipe qu'ils doivent dépasser pour atteindre le Top 6 et donc se qualifier pour les play-off. Comment Lars Leuenberger vit-il cette course effrénée? «Sereinement, précise le coach saint-gallois. C'est évident que je regarde les résultats des autres. Ce serait mentir que de dire le contraire. Mais nous savons également que nous sommes aujourd'hui dans une meilleure situation qu'il y a un mois. Cela nous permet de nous préparer pour la suite de la saison de la meilleure des manières. Peu importe que ce soit en play-in ou directement en play-off.»

Avec désormais 63 points au classement, Fribourg compte cinq longueurs de retard sur les banlieusards avec un match de plus à jouer. Oui, la situation est meilleure qu'au moment de la prise de pouvoir de Lars Leuenberger. Mais les Dragons n'ont plus guère droit à l'erreur face à Zoug, Kloten et Rapperswil. Ce week-end, ils ont utilisé deux jokers. Les deux derniers?