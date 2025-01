Bienne grappille deux points contre Fribourg Gottéron

Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron avait-il toujours la gueule de bois après la défaite après prolongation de la veille contre Langnau? Toujours est-il que les Dragons ont vécu une première moitié de rencontre chaotique dans le Seeland. Face à une équipe de Bienne qui s'est montré très solide, les visiteurs n'ont rien montré durant 27 minutes, moment qu'a choisi Julien Sprunger pour inquiéter une première fois Luis Janett, gardien titulaire du HCB ce samedi.

Auparavant? C'est Reto Berra qui a eu du travail plein la mitaine. Fabio Hofer (7e) a été le premier à inquiéter le dernier rempart des Dragons. Mais c'est un tir insidieux de Yanik Burren qui a trompé le gardien (13e, 1-0). Sur cet envoi du revers, le portier n'a pas franchement paru à son avantage. Il n'a par contre rien pu faire sur le 2-0 de Nicolas Müller en supériorité numérique avant la première pause (17e). Le jeune attaquant a profité d'une inspiration géniale de Luca Cunti pour se retrouver en position idéale. Les Seelandais ont finalement eu un salaire presque léger en regard de leur domination outrageuse durant l'entier de la période initiale (tirs: 13-3).

Les hommes de Martin Filander ont recommencé sur le même rythme et Anthony Greco a allumé la transversale fribourgeoise dès le retour des vestiaires (23e). C'est un peu à la surprise générale que Benoît Jecker a réduit l'écart. Le défenseur a surpris le gardien local d'un tir au premier poteau qui n'avait rien d'inarrêtable. Le No 7 a inscrit là son deuxième but de la saison... le deuxième à Bienne. Une minute plus tard, Julien Sprunger a pu égaliser en supériorité numérique après avoir été laissé bien seul par la défense locale.

Bienne a bien cru reprendre l'avantage avant le deuxième thé, mais une obstruction sur le gardien a forcé les arbitres à annuler la réussite. De quoi provoquer l'ire des spectateurs locaux. Toni Rajala s'est retrouvé en position idéale à une poignée de secondes de la pause, mais l'artificier s'est heurté à un Reto Berra pourtant étendu de tout son long sur la glace. Au final ce score de 2-2 après 40 minutes était flatteur pour les visiteurs.

Lors de l'ultime période, les actions se sont multipliées devant les deux buts. C'est Lias Andersson qui a eu la plus grosse lors de la 55e minute. L'envoi puissant du Suédois de Bienne a terminé sa course sur la barre transversale du but des Dragons. En toute fin de temps réglementaire, Fribourg Gottéron a bénéficié d'une période de supériorité numérique qui n'a rien donné. Mais les Dragons ont également entamé la prolongation avec un homme de plus sur la glace.

C'est finalement ce même Lias Andersson qui a offert la victoire aux Seelandais en power-play, de quoi leur permettre de terminer ce week-end avec deux points. Au classement, Fribourg reprend une longueur sur le Top 6, puisque Kloten s'est incliné à Lugano et Davos à Langnau. Bienne, pour sa part, se donne un peu d'air dans la lutte pour la 10e place.