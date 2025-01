«On ne doit jamais perdre un match si on mène 3-0»

Les mines fribourgeoises n'étaient pas des plus réjouissantes après la défaite face à Langnau. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Avant un duel entre les deux équipes vendredi prochain, Fribourg avait une excellente occasion de rester au contact de Kloten et de la 6e place, synonyme de qualification directe en play-off. Faciles vainqueurs d'Ajoie, les Aviateurs ont fait leur part du travail. Gottéron, de son côté, a failli à sa tâche. Les Dragons n'ont obtenu qu'un point ce vendredi soir à la BCF Arena face à Langnau.

Cette partie avait pourtant bien commencé pour les Dragons. Même très bien. Après 25 minutes, ils menaient 3-0 et on pouvait largement s'attendre à ce qu'ils remportent haut la main cette partie. Mais en l'espace de trois minutes, les Emmentalois ont inscrit deux buts. Deux réussites totalement évitables. Tandis que la première est due à une relance dans l'axe manquée de Jacob de la Rose, la deuxième fait suite à une mésentente totale entre Linden Vey et Jakob Lilja en zone offensive. Sur le contre, Joel Salzgeber réduisait la marque (30e). «On a merdé sur ce coup, avoue le Suédois après la rencontre. C'était une belle occasion de marquer ratée – ça leur a fait du bien.»

Gottéron a paniqué dans le 3e tiers

Si Marcus Sörensen a redonné deux longueurs d'avance à Fribourg, le mal était fait dans les têtes fribourgeoises. «On n'a pas joué notre meilleur match ce soir, analyse le No 29. On a cessé de jouer offensivement et on a peut-être un peu paniqué dans le dernier tiers.» Malgré son doublé – le premier depuis décembre 2022 – Jakob Lilja n'était évidemment pas satisfait de la performance globale de l'équipe.

Lars Leuenberger non plus. Le constat du Gottéron qui n'a plus joué en troisième période est également sorti de la bouche de l'entraîneur. «On a recommencé à jouer les cinq dernières minutes seulement, explique le Saint-Gallois. Langnau a gagné plus de duels et mérite de gagner.» Le coach pense aussi que son équipe est encore un peu fragile par moments. «On peut le voir après le 4-3. Mais nous devons apprendre et nous améliorer», ajoute Lars Leuenberger.

Deux points de perdu, forcément

Forcément, pour lui et son attaquant suédois, Gottéron a perdu deux points ce vendredi malgré la physionomie du match. «Surtout qu'actuellement, chaque match que nous perdons équivaut à des points d'égarer», sourit Lars Leuenberger. Jakob Lilja ne pense pas que Langnau a volé des unités ce vendredi – «mais on ne peut pas dire qu'on a gagné un point».

Les mots de Sandro Schmid sont même un peu plus forts. «On ne devrait jamais perdre un match si on mène 3-0 ou 4-2, souffle le Fribourgeois. Mais de manière globale, la manière n'y était pas aujourd'hui.»

Heureusement pour eux, les Dragons n'ont pas le temps de tergiverser. Ce samedi, ils retrouvent la glace – celle de Bienne pour un match extrêmement important dans la course au top 6. Sauront-ils faire abstraction de la désillusion emmentaloise? Réponse dans quelques heures.