Lausanne - Berne 5-4 (ap)

Leader de National League, Lausanne s'est imposé 5-4 ap contre Berne, après avoir été mené 1-4. Fribourg-Gottéron a pour sa part chuté pour la quatrième fois de la saison contre Langnau (4-5 ap).

Le LHC a failli payer cher un coup de mou lors de la période médiane. Alors que le score était de 1-1, les visiteurs ont marqué trois fois en 2'13, dont deux buts en supériorité numérique.

Mais les Vaudois ont trouvé les ressources pour réagir et revenir à 4-4 avant la fin du tiers grâce à trois réussites en 3'55. Rochette et Fuchs, chacun auteur d'un doublé, ont été les plus en vue côté lausannois. La décision est tombée après 3'50 de prolongation grâce à Fuchs.

Fribourg - Langnau 4-5 (ap)

3:13 Fribourg - Langnau: Les Dragons n'y arrivent pas contre les Tigers

La bête noire de Fribourg. Les Dragons n'arrivent toujours pas à dompter les Tigres! Après trois défaites cette saison contre Langnau, Fribourg-Gottéron n'a pas pu rectifier le tir pour signer un cinquième succès consécutif en championnat. Pourtant, les hommes de Lars Leuenberger ont mené 3-0 puis 4-2 après des réussites de Schmid (9e), Lilja (19e/26e) et Sörensen (40e).

Mais les visiteurs, qui sont vraiment la bête noire des Fribourgeois, sont revenus dans l'ultime période par Malone (51e) et Schmutz (52e), avant d'arracher la victoire par Saarela après 2'53 de prolongation. Ce revers constitue une mauvaise opération pour Gottéron dans la lutte pour une place dans le top 6, synonyme de qualification directe pour les play-off.

Kloten - Ajoie 5-1

2:20 Kloten - Ajoie: Les Ajoulots se font fait volés dessus à Kloten

Ajoie battu. Dans la banlieue de Zurich, Ajoie n'a pas empêché Kloten d'empocher la totalité de l'enjeu. Les Aviateurs ont battu la lanterne rouge jurassienne 5-1 et ont progressé au 5e rang, avec deux points de plus que Davos qui a toutefois joué trois rencontres de moins. Ils comptent aussi six longueurs d'avance sur Fribourg.

Zurich - Bienne 3-2

Bienne, en déplacement sur la glace des champions en titre, est aussi revenu bredouille des bords de la Limmat. Les Zurich Lions ont gagné 3-2. Le but décisif a été inscrit par Malgin (47e).

Zoug - Ambri 3-4 (ap)

Ambri-Piotta a pour sa part gagné 4-3 ap à Zoug. Le grand homme du match a été le Tchèque Kubalik, qui a égalisé à 3-3 à la 56e et donné la victoire aux Tessinois après 19 secondes d'overtime. Ambri (11e) revient ainsi à égalité avec Bienne et à une longueur de Rapperswil et Langnau. La lutte pour les play-in s'annonce terrible...