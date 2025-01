Bête noire de Gottéron, Langnau s'impose en terres fribourgeoises

Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Langnau est-il la bête noire de Fribourg? En trois confrontations avant celle de vendredi soir, les Tigres avaient mordu les Dragons à trois reprises. La dernière de la saison allait-elle à nouveau tourner en faveur des Emmentalois? Oui, Gottéron lâchant son avance de trois buts et finissant par s’incliner en prolongation.

Le premier tiers a été très plaisant à suivre à la BCF Arena. Sur un power-play initial, Langnau s'est procuré les deux premières actions de la soirée, grâce à Sean Malone et Flavio Schmutz (2e). L'ouverture n'était pas trouvée et leurs adversaires ont cette fois dit stop. Les Dragons ont ensuite dominé une grande partie de la première période. Si Raphael Diaz a trouvé le poteau (7e), Sandro Schmid a pu ouvrir la marque. Pensant que Marcus Sörensen allait faire le tour de la cage, Stéphane Charlin a perdu des yeux la rondelle et le No 73 a trompé une première fois le portier emmentalois (9e).

Doublé pour Jakob Lilja

Gottéron n'en restait pas là et même s'il a fait une belle frayeur à son public, Maximilian Streule sauvant le puck sur la ligne (12e), il a pu prendre une nouvelle longueur d'avance à 80 secondes de la première pause. Dans un angle fermé, Christoph Bertschy a tenté sa chance mais la rondelle a rebondi sur le poteau. Au rebond, Jakob Lilja a été le plus prompt et a doublé la mise.

La seconde période a commencé sous les meilleurs auspices pour Gottéron, la troupe de Lars Leuenberger inscrivant le troisième – à nouveau par Jakob Lilja (26e). De quoi définitivement se mettre à l'abri? Pas vraiment puisque 52 secondes plus tard, Flavio Schmutz a réduit la marque. Pire pour les Fribourgeois, Linden Vey et Jakob Lilja ne se sont pas du tout compris, ont perdu le puck sur une belle action de contre. En transition, Joel Salzgeber, seul, a fait passer le score à 3-2. Une frayeur qui n'aura pas duré puisque, à 57 secondes de la deuxième sirène cette fois, Marcus Sörensen, parfaitement servi par son acolyte Lucas Wallmark, a allumé Stéphane Charlin à bout portant.

Égalisation en 62 secondes

À la recherche du but de l'espoir, les Emmentalois ont poussé dans la dernière période. Les Dragons avaient toutes les peines du monde à sortir de leur zone. À la 45e minute, Reto Berra a dû s'employer et réaliser un sublime arrêt devant Vili Saarijärvi. Trois minutes plus tard, Lars Leuenberger a pris un temps-mort pour calmer son équipe et tenter de la relancer. Une bonne idée puisque quelques secondes plus tard, Benoit Jecker trouvait le poteau de la cage adverse (49e).

Sauf qu'à force de mettre de la pression, Langnau est parvenu à réduire à nouveau la marque. Après un tir contré, Dario Allenspach a trouvé Sean Malone qui, cette fois, a trouvé le fond des filets (51e). De mal en pis, Fribourg a vu les Tigres venus à leur auteur quand, sur une pénalité différée, Julian Schmutz a touché le montant intérieur des buts de Reto Berra (52e). En l'espace de 62 secondes, tout était à refaire pour les Dragons. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore réussi un seul tir cadré dans la troisième période.

Finalement, aucun but n'est tombé dans le temps réglementaire et il a fallu passer par une prolongation. Alors que Fribourg a contrôlé le puck durant la plupart du temps, Aleksi Saarela est parti seul et a pu tromper Reto Berra (63e). Clairement, ce vendredi soir à la BCF Arena, Gottéron a perdu deux points dans la course au top 6.