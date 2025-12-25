Yorick Treille, sélectionneur français, répond à Tim Bozon

Le torchon brûle entre Tim Bozon et Yorick Treille. Non sélectionné pour les prochains JO, l'attaquant français de Genève-Servette parle «d'affaire personnelle». L'entraîneur lui répond dans les colonnes de «L'Equipe».

Dans un premier temps et avant notre interview de Tim Bozon, Yorick Treille avait été contacté par Blick. Le sélectionneur français souhaitait-il nous expliquer pourquoi il n'avait pas convoqué l'attaquant de Genève-Servette pour les prochains Jeux olympiques de Milan/Cortina? Mardi, le coach nous avait répondu qu'il ne voulait pas s'exprimer sur les joueurs non sélectionnés.

Sauf que depuis, le No 94 des Vernets a réglé ses comptes avec son entraîneur chez les Bleus. «Mon éviction de l'équipe de France est une affaire personnelle», nous a-t-il entre autres confié.

Dans les colonnes de «L'Equipe», Yorick Treille a réagi. En préambule au média français, il a toutefois précisé ne pas vouloir entrer «dans un échange de polémiques» et et préférer «se concentrer sur les 25 joueurs sélectionnés». Avant, tout de même, de parler de Tim Bozon.

Un choix «très compliqué»

L'ex-entraîneur des Aigles affirme avoir annoncé le 23 octobre dernier à l'attaquant qu'il ne serait pas du voyage à Milan, soit deux semaines et demie après son éviction du GSHC. «Il n'y a pas eu de haine, ajoute-t-il à «L'Equipe». Il y a eu beaucoup d'explications pour essayer de lui faire comprendre pourquoi. Après, il a son interprétation et son auto-évaluation, ça lui appartient.»

Il reste que Yorick Treille se dit «très déçu» de la réaction de Tim Bozon et que le choix de ne pas l'intégrer à sa sélection était «très compliqué». Pour se justifier, il a expliqué vouloir sélectionner «des joueurs qui nourrissent le projet collectif à chaque instant et qui acceptent le rôle qui leur est attribué selon les valeurs de l'équipe de France».

Toujours selon Yorick Treille dans l'équipe, son licenciement de Genève-Servette n'a rien à voir avec la non-sélection du No 94. «Au final, ce type de déclarations, c'est un manque de respect pour ses coéquipiers et le maillot de l'équipe de France. Comme si la sélection lui était due quoiqu'il arrive», conclut l'entraîneur des Bleus.