Tim Bozon se fait exclure pour un vilain coup de genou

Quelle mouche a bien pu piquer Tim Bozon en début de deuxième période lors du match de Genève-Servette à Davos? Chargé contre la bande par Sven Jung, le Français n'a visiblement pas apprécié le traitement qui lui a été réservé. Après s'être relevé, il a foncé sur le premier joueur au maillot bleu aux alentours et lui a asséné un vilain coup de genou. En l'occurrence, c'est Davyd Barandun qui a été touché par le geste du transfuge du Lausanne HC.
Ce geste revanchard (sur un joueur qui n'a rien demandé) a évidemment valu à son auteur une pénalité de match. Les arbitres sont allés consulter la vidéo pour en avoir le cœur net. Quelques minutes plus tard, ils ont montré le chemin des vestiaires à l'attaquant des Grenat.
Ce n'est pas la première fois que Tim Bozon ne termine pas un match à Davos. Lors des play-off 2024, alors qu'il jouait encore à Lausanne, il avait été renvoyé sous la douche après une bagarre avec le défenseur finlandais Kristian Näkyvä. Cette scène lui avait valu une suspension automatique d'un match.
Que risque-t-il pour cette action? Il sera probablement suspendu de manière provisionnelle jeudi matin à la première heure et ne devrait pas être sur la glace le soir-même à Ambri où Genève disputera son deuxième match en deux jours.
Au moment de cette vilaine charge, Genève-Servette venait d'encaisser le 3-1 après avoir fait jeu égal avec les leaders du championnat. Au terme de la pénalité de cinq minutes, la rencontre était pliée, puisque Davos a marqué deux buts supplémentaires. En plus de risquer gros, il n'a pas franchement rendu service à son équipe.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
6:2
30
49
70
2
Lausanne HC
30
26
56
3
HC Fribourg-Gottéron
2:3
30
18
53
4
Rapperswil-Jona Lakers
3:2
30
-3
51
5
Genève-Servette HC
2:6
30
-5
50
6
HC Lugano
28
16
47
7
EV Zoug
28
3
47
8
ZSC Lions
29
13
44
9
EHC Bienne
29
-10
36
10
SCL Tigers
29
-3
36
11
HC Ambri-Piotta
29
-29
34
12
SC Berne
29
-13
33
13
EHC Kloten
28
-20
31
14
HC Ajoie
29
-42
24