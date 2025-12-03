Tim Bozon se fait exclure pour un vilain coup de genou

Tim Bozon pourrait bien avoir des soucis avec le juge unique. Le joueur de Genève-Servette s'est fait l'auteur d'un vilain coup de genou à Davos et a été logiquement renvoyé aux vestiaires.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelle mouche a bien pu piquer Tim Bozon en début de deuxième période lors du match de Genève-Servette à Davos? Chargé contre la bande par Sven Jung, le Français n'a visiblement pas apprécié le traitement qui lui a été réservé. Après s'être relevé, il a foncé sur le premier joueur au maillot bleu aux alentours et lui a asséné un vilain coup de genou. En l'occurrence, c'est Davyd Barandun qui a été touché par le geste du transfuge du Lausanne HC.

Ce geste revanchard (sur un joueur qui n'a rien demandé) a évidemment valu à son auteur une pénalité de match. Les arbitres sont allés consulter la vidéo pour en avoir le cœur net. Quelques minutes plus tard, ils ont montré le chemin des vestiaires à l'attaquant des Grenat.

Ce n'est pas la première fois que Tim Bozon ne termine pas un match à Davos. Lors des play-off 2024, alors qu'il jouait encore à Lausanne, il avait été renvoyé sous la douche après une bagarre avec le défenseur finlandais Kristian Näkyvä. Cette scène lui avait valu une suspension automatique d'un match.

Que risque-t-il pour cette action? Il sera probablement suspendu de manière provisionnelle jeudi matin à la première heure et ne devrait pas être sur la glace le soir-même à Ambri où Genève disputera son deuxième match en deux jours.

Au moment de cette vilaine charge, Genève-Servette venait d'encaisser le 3-1 après avoir fait jeu égal avec les leaders du championnat. Au terme de la pénalité de cinq minutes, la rencontre était pliée, puisque Davos a marqué deux buts supplémentaires. En plus de risquer gros, il n'a pas franchement rendu service à son équipe.