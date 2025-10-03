Aurélien Marti (à g.) et Kevin Pasche ont fait le dos rond face aux attaques de Kloten, mardi. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Même le très exigeant et perfectionniste Geoff Ward l'a admis: il y a certains soirs où il faut s'asseoir sur la manière et se concentrer sur le résultat final. Non pas que cela lui fasse plaisir. Ce serait mal le connaître. Mais mardi et mercredi, les victoires arrachées contre Ajoie et Kloten sont à ranger dans la case des victoires «moches». Mais son équipe avait des circonstances atténuantes à avancer pour sa défense. Avec cinq matches en sept jours, c'est un programme fou qui attend le LHC cette semaine.

Dès lors, comment gérer un tel enchaînement? Le pragmatique coach canadien de la Vaudoise aréna ne pense pas trop loin. «On prend un jour après l'autre. Ce mardi, on était à Ajoie. Le lendemain contre Kloten et on se repose ensuite. C'est ainsi que tu peux être capable de gérer autant de matches en peu de temps.» Certes, mais un entraîneur doit avoir un plan. Et il en avait, comme le prouve le repos accordé à Austin Czarnik mardi et à Drake Caggiula le lendemain. Geoff Ward ne pourra pas nous faire croire que c'est dû au hasard. «Nous analysons nos adversaires et les états de forme de nos joueurs, précise-t-il. Cela nous permet de prendre des décisions concernant notre alignement.»

LHC dans la peau du chassé

Et sur la glace? Jason Fuchs admet qu'à 2-0 contre Kloten, mercredi, il peut y avoir eu un léger relâchement des Lions. «Pas consciemment, précise-t-il. Mais il s'agissait de notre troisième match en quatre jours, se défend-il. Lorsque tu vires rapidement en tête, il se peut que tu tentes de t'économiser sur un coup de patin ou l'autre.» À tort puisque les Lions ont vécu une fin de soirée pénible contre les Zurichois. «C'est une équipe atypique, poursuit-il. Il n'y a pas beaucoup de rythme et nous ne sommes pas habitués à les affronter. Lors de la première pause, nous en avons parlé, mais je crois que nous avons tout de même été endormis par leur jeu.»

Sans conséquence puisque les Lions de la Vaudoise aréna ont pu poursuivre sur leur belle lancée avec un troisième succès en trois matches lors de cette semaine démentielle. Ce week-end, le dessert ne s'annonce pas moins copieux avec des matches à Zoug et contre Zurich à domicile. Deux équipes pour qui Yannick Zehnder a joué. «Ce sera particulier d'enchaîner l'une et l'autre, précise-t-il. Mais je ne pense pas être submergé par les émotions pour autant.»

Leader depuis mercredi soir, le Lausanne HC se retrouve désormais dans la peau du chassé. Cela change-t-il quelque chose? «Rien», coupe Geoff Ward. Ses joueurs sont du même avis. Oui, Lausanne a enchaîné les bons matches. Mais cela ne doit pas lui faire détourner son attention du but final: progresser jour après jour. «Lorsque tu dois autant enchaîner, précise Geoff Ward, cela te forme. Tu apprends quel type d'équipe tu es. Dans ce vestiaire, nous avons beaucoup de joueurs qui ont connu des saisons de NHL. Cela nous aide à appréhender de telles périodes.»