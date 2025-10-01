Pour ce 8e épisode de la huitième saison de Cold Facts, nous sommes revenus sur la semaine qui s'est écoulée et nous avons parlé du limogeage de Jussi Tapola à Berne.

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 8e épisode, ça rigole plutôt pour les Romands hormis Ajoie. On revient aussi sur le limogeage de Tapola à Berne.

Sommaire:

- LHC: toujours plus haut (dès 1:21)

- HCA: un 2e PP (dès 17:25)

- GSHC: dans la bonne direction (dès 31:33)

- EHCB: enfin 3 pts (dès 43:40)

- Ce qui nous a fait mousser: Tapola out (dès 54:04)

- HCFG: de mieux en mieux (dès 59:20)

