Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 8e épisode, ça rigole plutôt pour les Romands hormis Ajoie. On revient aussi sur le limogeage de Tapola à Berne.
Sommaire:
- LHC: toujours plus haut (dès 1:21)
- HCA: un 2e PP (dès 17:25)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 27:17)
- GSHC: dans la bonne direction (dès 31:33)
- EHCB: enfin 3 pts (dès 43:40)
- Ce qui nous a fait mousser: Tapola out (dès 54:04)
- HCFG: de mieux en mieux (dès 59:20)
National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
10
21
26
2
Lausanne HC
10
25
24
3
HC Fribourg-Gottéron
10
14
21
4
Rapperswil-Jona Lakers
10
9
20
5
Genève-Servette HC
10
-5
20
6
EV Zoug
10
1
17
7
ZSC Lions
10
6
17
8
EHC Kloten
10
-5
12
9
EHC Bienne
9
-5
11
10
SCL Tigers
10
-9
11
11
SC Berne
9
-10
8
12
HC Lugano
10
-9
8
13
HC Ambri-Piotta
10
-15
7
14
HC Ajoie
10
-18
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation