1/5 Jonas Hiller, le président de l'association des joueurs SIHPU, déclare: «On pourrait optimiser certaines choses. Mais trop souvent, c'est la pensée à court terme qui prime au lieu de la planification à long terme. Chacun pense d'abord à son jardin plutôt qu'à l'endroit où le hockey suisse devrait se trouver dans 20 ans». Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Nicole Vandenbrouck et Stephan Roth

Dans le cadre du sondage exclusif réalisé par Blick et l'association des joueurs SIHPU, les joueurs de National League n'ont pas seulement parlé de leurs collègues, ils ont également exprimé leurs préoccupations. Une grande partie d'entre eux s'est prononcée en faveur d'une réduction de la ligue de 14 à 12 équipes. Et en ce qui concerne d'éventuels changements de règles, ce sont surtout celles relatives à l'obstruction des gardiens, aux offsides, aux coaches challenges et aux étrangers qui préoccupent les professionnels du hockey suisse.

Pour Jonas Hiller, président de la SIHPU depuis 2020, les résultats du sondage sont très instructifs. Le taux de participation élevé a surpris positivement l'ancien gardien, d'autant plus qu'il ne s'agissait pas d'un sondage à choix multiples.

La SIHPU, fondée en 2016 par Mathias Seger (ex-ZSC) et Paolo Duca (directeur sportif d'Ambri) ainsi que d'autres personnes issues du milieu du hockey, est elle-même toujours à l'écoute des acteurs. Chaque équipe reçoit au moins une fois par saison la visite de ses représentants. «c'est là que nous entendons les pensées et les préoccupations des joueurs», explique Jonas Hiller. Et chaque équipe a un délégué. «Il y a toujours un échange, mais d'intensité variable selon les clubs», raconte l'ex-gardien de NHL (Calgary, Anaheim).

Mis à part les résultats des sondages, les joueurs ont d'autres préoccupations. «Les horaires des matchs font toujours l'objet de discussions. Par rapport à d'autres ligues européennes, les matches démarrent tard en Suisse». Mais le président de la SIHPU est conscient qu'il ne sera pas facile de les adapter, les contrats de télévision et de sponsoring étant en cours.

Jonas Hiller: «Pour moi, il y a encore trop de zones d'ombre»

Le calendrier chargé est également devenu un sujet de préoccupation. «La Champions League, la Coupe Spengler, les tournois de l'équipe nationale, tout doit être intégré d'une manière ou d'une autre», explique Jonas Hiller. On parle aussi souvent des matches de back-to-back, c'est-à-dire le vendredi et le samedi. «Le risque de blessure est plus important. En général, sur ces deux jours, les clubs doivent jouer une fois à la maison et une fois à l'extérieur. Nous pourrions envisager de jouer deux fois à domicile un week-end et deux fois à l'extérieur le week-end suivant».

Jonas Hiller est aussi particulièrement préoccupé par les décisions vidéo lorsqu'il s'agit d'un but. «Elles durent très longtemps. L'attente est pénible pour les joueurs. Puis la décision arrive enfin, pour autant que les images permettent de résoudre la situation, et ensuite on ne la comprend pas. Ce que les arbitres ont vu et que les images montrent donne toujours lieu à des discussions», explique Jonas Hiller. «Pour moi, il y a encore trop de zones d'ombre». Il ajoute que ce point est également évoqué lors des réunions régulières des directeurs sportifs.

Le triple champion suisse avec Davos (2002, 2005, 2007) voit cependant actuellement un problème plus général: «Il n'y a pas de concept global dans le hockey sur glace suisse. Le fait qu'il faille agir dans ce domaine trouve un écho un peu partout».

«L'acceptation mutuelle s'est améliorée»

Ce que Jonas Hiller entend notamment par là: les jeunes joueurs suisses pourraient éventuellement mieux trouver leur place malgré l'augmentation du nombre d'étrangers s'il y avait assez de places pour eux en Swiss League. Mais la deuxième division ne se considère pas en soi comme une ligue de formation, ce qui est une erreur. «On pourrait optimiser certaines choses. Mais trop souvent, c'est la pensée à court terme qui prime au lieu de la planification à long terme. Chacun pense d'abord à son propre jardin au lieu de se demander où se situera le hockey suisse dans 20 ans. On se renvoie la responsabilité et la balle d'un côté à l'autre».

La SIHPU est également en contact régulier avec la National League, elle est présente en tant qu'invitée aux réunions et peut faire des propositions. L'association échange également avec les CEO et entend donc les réflexions des deux côtés. «Nous sommes informés des décisions au plus haut niveau», explique Jonas Hiller. Il considère également comme une plus-value pour la ligue le fait que la SIHPU soit appelée à participer à certains sujets. «L'acceptation mutuelle s'est améliorée».

Mais ce sont ensuite les clubs eux-mêmes qui prennent les décisions. Et là, la réduction de la ligue, par exemple, a du mal à passer, car personne ne veut scier la branche sur laquelle il est assis. De même, les caméras sur les lignes bleues, que certains joueurs souhaiteraient voir apparaître pour obtenir de meilleures images pour les hors-jeu, ne devraient pas être à l'ordre du jour avant 2027, date à laquelle un nouveau contrat de télévision pourrait entrer en vigueur. Si tant est qu'il y en ait un.