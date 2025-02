Les Fribourgeois sont peut-être des divas, mais aussi des artistes

La star du ZSC Denis Malgin est le grand vainqueur du sondage réalisé par Blick en collaboration avec l'association des joueurs SIHPU. Photo: freshfocus

Stephan Roth et Nicole Vandenbrouck

En collaboration avec l'association des joueurs SIHPU, Blick a lancé une grande enquête auprès des acteurs. 162 joueurs y ont participé. Le sondage a révélé un grand vainqueur: Denis Malgin.

«Si tu dois absolument gagner un match, quel attaquant souhaites-tu avoir dans ton équipe?», telle était l'une des 14 questions. L'attaquant des ZSC Lions a obtenu 27 voix, soit huit de plus que son premier poursuivant Jan Kovar.

L'attaquant de l'équipe de Suisse avait déjà été élu MVP des play-off de l'année dernière, après avoir mené Zurich à son dixième titre et avoir été sacré champion pour la première fois. Malgin a été le meilleur marqueur des play-off et de la finale, même si la finalissima contre Lausanne s'est terminée en larmes lorsqu'il n'a pas pu continuer à jouer en raison d'une blessure au genou – et qu'il a donc manqué l'argent du Mondial à Prague.

«Beaucoup de choses viennent des répétitions»

Denis Malgin a encore fêté deux victoires écrasantes dans le grand sondage. Les autres hockeyeurs le classent comme le meilleur créateur et celui qui manie le mieux sa canne.

Si les Fribourgeois étaient parmi les plus grandes divas de la Ligue, ils se sont bien défendus dans ces différentes catégories. Marcus Sörensen et Lucas Wallmark ont souvent été cités par les autres joueurs. Mais pas assez pour arriver à la cheville de Denis Malgin.

«C'est très cool», dit l'attaquant de Zurich lorsqu'on l'interroge sur son triomphe. Il n'avait lui-même pas participé au sondage. Se serait-il choisi lui-même? «On a le droit?», répond-il en souriant.

Alors que le sondage était déjà terminé, l'habitant d'Olten aux racines russes a encore fourni des arguments. Avec les Lions, il a triomphé la semaine dernière en Champions Hockey League et a montré une fois de plus en finale contre Färjestad qu'en plus de son brio technique et de ses qualités de patineur, il était aussi très fort dans la lutte pour la rondelle. Peu de Suisses ont autant de pression sur la crosse que ce centre de seulement 1m75. Comme plusieurs de ses coéquipiers, il a dû lutter contre un virus gastro-intestinal. Mais il ne l'a pas laissé paraître.

Comment se fait-il que Malgin, qui avait manqué les derniers matches, soit devenu si fort techniquement? «Beaucoup de choses viennent des répétitions. Peut-être que j'en fais plus aussi pour m'améliorer.» Et puis, le hockey lui est aussi pratiquement venu au berceau. Son père Albert a joué 14 matches de LNB à Coire, Bienne, Olten, Ajoie et Langenthal. «À Olten, j'ai passé de nombreuses heures sur la glace du Kleinholz avec mon frère Dmitri (ndlr: ancien joueur de Martigny qui évolue en 1re ligue chez les Pikes Oberthurgau).»

Avec ses compétences, il devrait en fait jouer en NHL. Avec les Florida Panthers, les Toronto Maple Leafs et l'Avalanche du Colorado, il a joué 264 matches dans la meilleure Ligue du monde et comptabilisé 41 buts et 81 points avant d'interrompre son deuxième séjour en NHL à l'été 2023. Malgin n'est pas quelqu'un qui se contente de jouer les seconds rôles. De plus, sa femme Emelie a donné naissance à son fils Nate à l'automne 2024. Malgin Junior n'est toutefois pas encore sur la glace. «Mais il aime bien regarder. C'est super sympa», dit la star de Zurich qui a fait ses premières expériences sur la glace à l'âge de 4 ans.

«Il est comme un étranger supplémentaire pour nous», s'est enthousiasmé l'entraîneur Marc Crawford, qui a démissionné il y a bientôt deux mois en raison de problèmes psychologiques, après le retour de Malgin. «En NHL, quand on joue dans les lignes arrière, on n'est jamais sûr d'être dans l'alignement ou d'avoir beaucoup de temps de glace. Je pense qu'un joueur comme Denis a besoin d'être au centre d'une équipe.»