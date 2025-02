Lars Leuenberger: «Ce point en plus vaut de l'or»

Lars Leuenberger et Gottéron peuvent toujours croire au Top 6. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Comme chaque fin de saison, la page 302 (les plus anciens se souviennent de la 242) du Teletext est rechargée à chaque fin de soirée par les suiveurs de National League. Ce mardi, après la victoire de Genève face à Zoug (3-2) et celle en prolongation de Bienne à Fribourg (3-4 ap), c'est le statu quo: Fribourg est toujours 6e, Bienne 10e et Genève passe 11e.

Là où Dragons et Seelandais sourient, c'est qu'ils ont toujours leur destin entre les mains. En accumulant six points sur leurs deux derniers matches, ils seraient certains de respectivement terminer en play-off et en play-in. Cela est dû au partage de points entre les deux équipes ce mardi soir à la BCF Arena.

«Bien sûr, nous aurions aimé gagner»

«C'est vraiment le positif ce soir d'avoir encore notre destin en mains», souligne Christoph Bertschy. Son entraîneur, Lars Leuenberger, va même plus loin: «Ce point en plus vaut de l'or. Bien sûr, nous aurions aimé gagner, ça ne fait aucune discussion. Mais ce point peut être très important.»

Même si dans l'ensemble, Gottéron aurait mérité de l'emporter (35 tirs à 21), il ne peut pas cracher sur ce point qui lui permet donc de rester devant Kloten au classement avec… une unité d'avance. «Sur les 40 premières minutes, nous aurions dû plus marquer, analyse Lars Leuenberger. Mais nous avons aussi su réagir après le 0-1 qui est tombé rapidement (ndlr: 29 secondes) et il ne faut pas l'oublier.»

Ce qu'il ne faut pas mettre de côté non plus, c'est le fait que Gottéron aurait signé il y a plusieurs semaines si on lui avait dit qu'à deux jours de la fin de la saison régulière, il était en position favorable pour terminer sixième.

Inquiétude côté Fribourg?

Du côté négatif, on peut par contre souligner que Fribourg a perdu trois de ses quatre dernières rencontres. Pas l'idéal donc pour entamer un sprint décisif. «On n'est pas encore inquiets, rassure Dave Sutter. On a la chance d'encore pouvoir jouer jeudi, puis samedi.»

Selon son entraîneur, la prestation face à Bienne est l'une des plus abouties dernièrement. «Pour moi, c'est peut-être le meilleur match qu'on a joué depuis deux semaines», ajoute Lars Leuenberger. Toujours est-il que, avec l'arrivée des play-off et si Gottéron se qualifie, il faudra rectifier le tir et retrouver le Fribourg de janvier et début février.

Le prochain défi des Dragons se nomme Lausanne, jeudi à la Vaudoise aréna. Des Vaudois qui sont d'ailleurs certains de terminer à la première place du classement. Un avantage face à une équipe qui n'a plus rien à jouer? «S'ils ont l'occasion de nous enterrer, ils vont le faire», sourit Dave Sutter.