Talonné par Kloten, Fribourg Gottéron se retrouve sous pression

Fribourg Gottéron a son destin en mains. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dimanche après-midi, les joueurs de Fribourg Gottéron se sont-ils assis devant leur canapé pour regarder le match entre Kloten et Rapperswil? Pas sûr. Mais lorsqu’ils ont découvert que les Zurichois se sont imposés 3-2, ils ont probablement dû jeter un coup d’œil anxieux au classement. Forts de ces trois points, les banlieusards sont revenus à la hauteur des Dragons, sixièmes.

À moins d’une semaine de la fin de la saison régulière, les joueurs de Lars Leuenberger sont donc sous pression. «N’oubliez pas d’où nous revenons, calme (et clame) le technicien fribourgeois. Je pense que voici six semaines, nous aurions signé pour nous retrouver dans cette situation à une semaine de la fin du championnat, non?» Vrai. À son arrivée sur le banc en lieu et place de Pat Emond fin décembre, le Saint-Gallois devait avant tour éviter de se retrouver face au HC Ajoie dans un play-out de tous les dangers.

Une mauvaise passe?

Cela fait bien quelques semaines que cette perspective a été balayée. Mais l’appétit vient forcément en mangeant. Alors lorsque Fribourg Gottéron enchaîne les week-ends à deux points, on est en droit de se demander si les Dragons traversent une mauvaise passe.

Après la défaite face à Genève, Lars Leuenberger n’était pas forcément mécontent de son équipe. «Je l’étais bien davantage la semaine précédente après notre match contre Lugano, précise-t-il. Il faut donner énormément de crédit aux Genevois. C’est une très bonne équipe qui a fait une partie sérieuse. Nous avons perdu sur quelques petits détails, mais globalement la prestation était meilleure que la semaine passée.»

Si la pression est clairement à nouveau sur les épaules des Fribourgeois, il y a tout de même deux bonnes nouvelles pour eux avant cette dernière semaine de tous les dangers. 1. Ils disputent un match de plus que Kloten, leur principal rival pour la sixième place. 2. La formation zurichoise termine avec un calendrier bien compliqué puisqu’elle se frottera à Zoug puis à son voisin des ZSC Lions. Les pensionnaires de la BCF Arena, eux, défieront Bienne, Lausanne et Ambri.

Mais au-delà du résultat comptable, c’est au niveau de l’implication et de l’intensité physique que les Fribourgeois seront attendus. C’est clairement ce qui a fait la différence samedi soir face à Genève-Servette. La saison dernière, lors des play-off, c’est justement sur cet aspect qu’ils avaient notamment courbé l’échine face au Lausanne HC en demi-finale. Lars Leuenberger ne veut plus en entendre parler: «Est-ce que je vais leur reparler de nos play-off d’il y a douze mois? Évidemment que non. Il s’agit d’une autre équipe en place et c’est aussi une autre dynamique.»

Ne pas comparer 2025 et 2024

Les deux équipes sont-elles comparables? «Je ne pense pas, précise-t-il. Si vous reprenez mon discours depuis que je suis ici, c’est surtout l’aspect défensif qui m’intéresse. C’est ce qui a fait notre force lors de notre remontée au classement et c’est sur cela que nous devons construire. D’ailleurs, si vous regardez notre pourcentage de réussite aux shoots, il est bien moins bon que l’année dernière. C’est pour cela que nous devons aussi gagner avec d’autres moyens.»

Samedi soir, le comportement de Marcus Sörensen avait de quoi agacer. Le Suédois, si brillant lorsque tout fonctionne, a paru très frustré au point d’arrêter de défendre lors d’un moment de pression des Genevois synonyme de 1-3 pour les Aigles. «Je ne vais pas parler spécifiquement d’un joueur ou l’autre ici, précise le coach. Mais si nous voulons avoir du succès, cela passera par une implication constante.» À commencer par un match chaud mardi soir face à une équipe de Bienne qui jouera, elle aussi, un duel crucial pour sa fin de saison.