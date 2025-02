Fribourg et Bienne ont toujours leur destin entre les mains

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Le sprint final est lancé. Cette semaine, les clubs de National League jouent leurs dernières rencontres de la saison régulière. Et ce mardi, à la BCF Arena, Fribourg et Bienne avaient chacun quelque chose à jouer: le top 6 pour le premier nommé, une place en play-in pour les visiteurs. Chaque point, d'ici samedi 1er mars, est primordial.

Les Seelandais l'ont bien compris et ont mis d'emblée la pression sur Gottéron dans cette rencontre. Après à peine 29 secondes de jeu, le score était déjà en leur faveur. Cela, ils le doivent à Jere Sallinen qui a tenté sa chance. Si le tir du Finlandais n'était pas des plus dangereux, il a trompé Reto Berra entre la jambière et la mitaine. Bienne aurait même pu doubler la mise quelques minutes plus tard, si le portier ne s'était pas bien racheté en réalisant un déplacement parfait pour bloquer le lancer de Jérôme Bachofner à 2 contre 1 (12e).

Des buts en power-play

Et Fribourg? Les Dragons ont eu la chance de profiter de l'indiscipline adverse pour ne jamais sombrer dans cette partie. Le premier but est d'ailleurs tombé en power-play, après une première tentative ratée. Grâce à un Samuel Walser en position parfaite devant Harri Säteri, Christoph Bertschy a pu tromper le dernier rempart finlandais (16e).

À nouveau en supériorité numérique, la troupe de Lars Leuenberger a pris les devants à l'entame du deuxième tiers. Un sublime jeu de passe, conclu par Jacob de La Rose (22e), a permis à Gottéron de mener pour la première fois dans cette rencontre. Si, toujours en power-play, Bienne a égalisé (Rajala, 34e), Fribourg n'a pas laissé passer les 1'39 à 5 contre 3 dont il a bénéficié. Le tir fribourgeois n'a été que ralenti par Säteri. Après s'être collée au poteau, la rondelle a fini sa course au-delà de la ligne de but (36e).

Fabio Hofer avait le 3-4 au bout de la canne

Gottéron a donc abordé la dernière période avec un petit matelas. Qui n'a pas tenu longtemps puisque Fabio Hofer a remis les compteurs à zéro d'un tir croisé qui, à nouveau, est passé juste au-dessus de la jambière de Reto Berra (46e). Quelques minutes plus tard, ce même No 16 avait le puck du 3-4 au bout de la canne. Sauf que dans un angle fermé et malgré le but grand ouvert, il n'est pas parvenu à glisser à nouveau la rondelle au fond des filets (49e).

Si les deux équipes ont tenté tant bien que mal de décrocher les trois points, aucune n'est parvenue à trouver la faille. La prolongation attendait tout le monde du côté de la BCF Arena. Et à ce jeu-là, c'est Anthony Greco qui a trompé Reto Berra et offert la victoire à son équipe.

Ce partage des points peut contenter tout le monde. Cela signifie que les deux équipes ont toujours leur destin entre les mains pour la fin de la saison régulière et peuvent toujours viser les play-off pour Fribourg et le play-in pour Bienne. Gottéron, 6e, reste une unité devant Kloten tandis que l'équipe de Martin Filander, 10e, à un point d'avance sur Genève.