Christian Marti est rude sur la glace, mais gentil en dehors

1/4 Les joueurs de National League ont élu Christian Marti (à gauche, à côté du gardien Simon Hrubec) meilleur défenseur et adversaire le plus coriace. Photo: freshfocus

Stephan Roth

Dans le cadre du grand sondage des joueurs réalisé par Blick en collaboration avec l’association des joueurs (SIHPU), 14 questions ont été posées. En ce qui concerne le joueur le plus rude de la ligue, c’est le joueur des ZSC Christian Marti qui remporte la palme. Mais ses collègues l’ont aussi élu meilleur défenseur défensif.

«Pour être honnête, je suis un peu surpris. Mais j’accepte volontiers cette élection. C’est une belle reconnaissance», déclare le joueur. Interrogé sur le fait qu’en plus de ses qualités rugueuses, il a aussi la réputation d’être un type particulièrement bien, la défenseur de 1,91 mètre et 97 kilos répond: «C’est à d’autres de juger.»

Ce père de deux enfants de 5 et 8 ans correspond à l’image de l’homme dur au cœur tendre. «On dit aussi des joueurs de la NHL qu’ils sont de gentils gars en dehors de la glace», explique Christian Marti. Il est toutefois rarement impliqué lui-même dans des bagarres, même s’il fait remarquer qu’il pourrait être judicieux de les autoriser en Suisse.

«Je serais peut-être plus efficace si j’étais plus virulent»

«Un joueur qui joue de manière sale devrait faire face aux conséquences directement sur la glace.» Mais avec une amende de 2000 francs et une exclusion en cas de sanction, il est logique que les joueurs préfèrent ne pas trop lâcher les gants.

Le géant a lui-même joué deux matches en Amérique du Nord. D’abord chez les juniors de l’Armada de Blainville-Boisbriand, puis en tant que professionnel chez les Phantoms de Lehigh Valley. En une saison en AHL, durant laquelle il a peu joué, il indique que les combats à mains nues n’étaient pas envisageables pour lui, car il avait été opéré des deux épaules l’été précédent.

Ce que Christian Marti n’aime pas, ce sont les joueurs qui s’interposent lorsque deux personnes se battent. Les escarmouches pendant les interruptions ou le trashtalk ne sont pas non plus la tasse de thé du joueur. Et en tant que spécialiste des infériorités numériques, il est doublement important pour lui de ne pas prendre trop de pénalités. En 45 matches cette saison, il n’a passé que 18 minutes sur le banc d’infamie. «Peut-être que je serais plus efficace si j’étais plus virulent», se demande-t-il.

«Rester sur ses gardes»

Ce joueur très mobile fait preuve de dureté dans les duels. Souvent aussi pour réveiller son équipe. «Il est parfois difficile de distribuer des checks», explique le défenseur de la Nati, car les adversaires sont de plus en plus rapides. «Il faut suivre le rythme et rester sur ses gardes.»

Christian Marti a aussi découvert qu’il était meilleur lorsqu’il jouait physiquement. Chez les juniors, où il a toujours fait partie des plus grands, il a joué en défense relativement tôt. Alors que beaucoup étaient fixés sur l’objectif de marquer des buts, il a accepté son rôle. «C’est à chacun de savoir quel est le sien», assure le vétéran.

Malgré ses qualités, Christian Marti n’a obtenu que quatre voix à la question: «Si tu dois absolument gagner un match, quel défenseur souhaites-tu avoir dans ton équipe?» La palme sur ce sujet est revenue à son collègue en équipe nationale et en club Dean Kukan, qui se projette bien plus vers l’avant.»