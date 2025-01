Le jour où John Fust a plaqué l'espionnage pour entraîner en Suisse

John Fust aurait très bien pu devenir espion au lieu de directeur sportif du LHC. Photo: keystone-sda.ch

Et si, au lieu de directeur sportif du Lausanne HC, John Fust était aujourd'hui agent secret pour le compte du Canada? Cette réalité parallèle aurait très bien pu avoir lieu et n'a été empêchée que par… Martin Gerber, l'ancien gardien de l'équipe nationale.

Si cette anecdote paraît folle, elle a été développée par John Fust lui-même dans le dernier épisode de Cold Facts, le podcast de notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS). Tout remonte à la fin de carrière de joueur de John Fust, en 2006, sous les couleurs du HC Sierre. «À ce moment, je suis rentré au Canada avec ma famille et je cherchais un travail dans le gouvernement, se souvient-il. C'était malheureusement un peu plus difficile que prévu.» Si John Fust a beau parler quatre langues, son CV se résume à «joueur de hockey sur glace». «Au gouvernement, ce n'est pas très utile», sourit-il.

Lors d'une soirée, le Canadien rencontre alors une femme: «Je lui explique mes difficultés à trouver un travail et elle me dit: 'Appelle ce numéro'.» John Fust se rend compte alors qu'il s'agit là d'un recruteur pour le Service canadien du renseignement de sécurité. L'agence d'espionnage. «Il voulait recruter des anciens athlètes car il a été prouvé que ce sont des gens qui travaillent en équipe et qui sont motivés», développe John Fust. L'ancien joueur de Langnau et Ambri s'inscrit alors dans ce programme de cinq ans.

Deux coups de fil en 10 minutes

«Quelques mois plus tard, je mangeais avec Martin Gerber, gardien d'Ottawa à l'époque, que j'avais connu à Langnau, se rappelle John Fust. Il reçoit un téléphone de mon ancien agent. Il lui dit qu'il cherche un coach à Viège.» Ni une, ni deux, Martin Gerber donne le téléphone à son voisin de table et celui-ci se dit intéressé par le travail. «Dix minutes plus tard, j'ai reçu un deuxième coup de fil qui me disait que j'avais le job.»

C'est ainsi que John Fust, au lieu de devenir espion pour le gouvernement canadien, a rejoint le HC Viège et est entré dans le coaching. «Une pure coïncidence», comme il aime à le dire. Après Viège, il y a eu Langnau, l'équipe de Suisse et Lausanne. Avant de devenir le directeur sportif du dernier finaliste et actuel leader de National League.