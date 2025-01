«C'est 100% la crise à Genève»

Roger Karrer (No 25) et Genève se sont à nouveau inclinés en National League. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Genève-Servette a touché le fond. Même Yorick Treille, le nouvel entraîneur en chef des Aigles, le concède. Avec une défaite, la quatrième de rang, face à Ajoie, lanterne rouge du championnat, les Grenat n'ont pas abordé de la meilleure des manières – quel doux euphémisme – la semaine qui les verra jouer à quatre reprises. Enfin, plus que trois désormais, après le revers face aux Jurassiens (2-4).

En plus des mines basses des joueurs aux Vernets il y a eu, cette fois, les huées et les sifflets du public. Les signes de «Cassez-vous» de la part du parterre nord ne laissaient peu de places au doute. «Ça fait mal au cœur et personne ne veut ressentir cela, souffle le capitaine Roger Karrer. Mais je comprends les fans – on a atteint le sous-sol.» Peu importe que ce soit le fond ou le sous-sol, les deux Genevois à l'interview sont d'accord pour affirmer que l'équipe va mal. Très mal.

«C'est la honte»

Tout n'est pourtant pas à jeter du côté du vestiaire grenat. Si les Aigles ont certes perdu ce mardi, ils ont livré une bonne prestation. Sauf que les sorties convaincantes ne suffisent plus et ce sont de points qu'ils ont grandement besoin. «Je n'ai pas vraiment d'explication à cette défaite, analyse Yorick Treille. On a beau dominer et faire les choses de la bonne manière, on n'a pas toujours le résultat. C'est le sport.»

Toujours est-il que ce qui a fait vraiment mal à Genève face à Ajoie, ce sont ces deux buts pris en l'espace de 40 secondes à la fin du deuxième tiers, alors que les pensionnaires des Vernets avaient le match en main. «C'est horrible, c'est la honte, peste Roger Karrer. On voulait bien commencer la semaine mais après 20 minutes, on a perdu la concentration et la patience. Ça nous coûte cher.» Questionné sur une éventuelle crise au sein de l'équipe, le défenseur n'hésite pas: «Bien sûr, à 100%.»

Deux bonnes nouvelles

Si le constat est sans appel, il faut désormais trouver des solutions. «Il n'y a pas grand-chose à dire, souligne le No 25. Il faut travailler mieux tous les jours, et plus dur que les autres.» N'est-ce pas lassant, à force, de devoir répéter la même solution qui, sur le papier paraît toute simple, mais qui dans la réalité ne semble pas fonctionner? «Mais si on ne travaille pas, les résultats ne vont de toute façon pas venir», répond Roger Karrer.

Dans ce marasme, Yorick Treille voit une bonne nouvelle: Genève enchaîne. «On a l'opportunité de rejouer rapidement et c'est bien, explique l'entraîneur. Le plus important, c'est de rester solidaires et unis – et de pousser tous ensemble pour remonter.» En plus de ces solutions, le coach français souhaite que son groupe se concentre «sur la fierté individuelle et collective». Selon lui face aux Jurassiens, tous ses joueurs étaient prêts. «Il ne faut pas manquer de respect à l'adversaire, rappelle-t-il. Le sacrifice et les efforts ont été de notre côté. Ajoie doit être salué pour son efficacité.»

Sauf que, si le GSHC va certes enchaîner les rencontres, les équipes en face ne sont pas des moindres. À Davos (5e) jeudi et à Zurich (2e) vendredi, ainsi que la réception de Lausanne (1er) dimanche. Autant dire que si points il y a, ils vont être durs à aller chercher. «Il faut désormais oublier le match d'aujourd'hui et se rendre à Davos avec beaucoup d'énergie», prévient Roger Karrer. Autre bonne nouvelle pour les Grenat: ils dormiront dans la région zurichoise jeudi soir et vont, au moins, s'éviter des heures de trajet en trop.