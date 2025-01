Genève s'incline lors du duel des cancres et plonge dans la crise

Photo: Laurent Daspres/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Qui aurait pu prédire, en début de saison, que ce duel du 28 janvier entre Genève et Ajoie serait celui des cancres? Si les Jurassiens sont là où on les attendait, les Aigles surprennent un peu plus. Ils n'arrivent pas à s'envoler et, à la suite de la victoire de Lugano dimanche, ils ont reculé à la 13e place. Ce match GSHC-HCA était-il donc une finale de play-out avant l'heure? C'est évidemment ce que n'espèrent pas les deux formations.

Toujours est-il que cette rencontre a eu de la peine à démarrer, surtout dans les rangs genevois. Les visiteurs ont été les premiers à se procurer des occasions, à l'image d'un moment chaud dès la première minute de jeu, lorsqu'Antti Raanta s'est imposé devant Julius Nättinen. Si Emils Veckaktins, en bonne position, manquait le cadre (3e), c'est à nouveau le portier finlandais qui a pris le meilleur sur Adam Rundqvist, seul devant lui mais en possession d'un puck plein de rebonds (6e).

Manninen-Hartikainen, toujours

Invisibles en ce début de match, les Aigles ont petit à petit pris le dessus sur les Jurassiens. Damiano Ciaccio a de plus en plus été inquiété dans la première période, entre autres en power-play. Si le tir écrasé de Marc-Antoine Pouliot n'a pas inquiété le dernier rempart du HCA, Josh Jooris, seul, n'est pas non plus parvenu à tromper sa vigilance (8e). En fin de période, Ajoie a eu l'opportunité de prendre les devants mais, hormis un tir puissant de T.J. Brennan, ne s'est pas montré dangereux.

Alors que tous les signes annonçaient sur un score nul et vierge à la première sirène, Sakari Manninen en a décidé autrement. Parfaitement servi par son compère Teemu Hartikainen et à moins de deux secondes de la fin du tiers, le Finlandais a mis son équipe sur orbite. Une réussite qui a boosté les Aigles, qui ont débarqué du vestiaire le couteau entre les dents. Rapidement et en supériorité numérique après un surnombre, les Genevois sont parvenus à prendre deux longueurs d'avance. Cette fois, la paire finlandaise s'inversait, Manninen trouvant Hartikainen (26e).

Égalisation en 40 secondes

Avec cette avance et en continuant de mettre de la pression, Genève a bien continué ce tiers médian. Si les Grenat atteignaient la troisième période avec ce score de 2-0, ils pouvaient voir venir. Sauf que. En l'espace de 40 secondes, les Ajoulots ont recollé, d'abord sur un lancer de Marco Pedretti dévié, selon les officiels, par Thibault Frossard puis T.J. Brennan (39e). Puis, sur un coup du sort, alors que Pierre-Edouard Bellemare était seul devant la cage. En tentant la passe, il a trouvé le patin de Roger Karrer, qui a fait glisser la rondelle au fond de ses propres buts.

Un coup qui a évidemment fait mal à la tête des Genevois. Le troisième tiers s'est annoncé plus équilibré et tout semblait mener vers une prolongation. Sauf qu'à 3'14 de la fin, Anttoni Honka a tout fait tout seul, avant de lancer de la ligne bleue et tromper Antti Raanta – sous les sifflets du public. Comble pour Genève, Julius Nättinen s'est montré plus rapide qu'Eric Schneller en contre pour inscrire le 4-2 28 secondes plus tard et mettre fin aux débats.

Ainsi, pour la première de Yorick Treille en tant que head coach, rien ne s'est déroulé comme prévu. Avec cette défaite, les Genevois restent à la 13e place et voient les Ajoulots revenir à 11 points d'eux. Jeudi, ils auront désespérément besoin de points face à Davos pour espérer encore quelque chose cette saison, autre qu'une finale de play-out.