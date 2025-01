Reto Berra et Fribourg ont remporté une victoire largement méritée mardi face à Zoug. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Ça fait un moment que j'essaie ça! Il y a un espace là-haut... mais d'habitude, les gardiens arrivent à lever l'épaule au dernier moment et à empêcher le but. Mais là c'est passé!», souriait Sandro Schmid, auteur d'une ouverture du score de toute beauté, mardi face à Zoug (victoire finale de Gottéron 3-2). L'attaquant des Dragons a placé son puck au premier poteau, juste en dessus de l'épaule d'un des meilleurs gardiens du pays, Leonardo Genoni, lequel a dû s'avouer vaincu sur ce coup.

Un tout petit espace en dessus de l'épaule

«C'est vraiment bien joué de la part de Sandro, c'est un but magnifique. C'est clair qu'il y a de l'espace là-haut, parce que nous, les gardiens, on se positionne comme ça sur les tirs venant de ce côté, en allant vite en bas. Mais encore faut-il le trouver, ce petit trou.. C'est très fort ce qu'il a fait», appréciait Reto Berra, en félicitant chaleureusement son coéquipier.

Si le premier but fribourgeois était splendide, que dire du troisième? La passe de Lucas Wallmark était géniale, la finition de Marcus Sörensen encore plus. «Pff... Que dire? Sa feinte de l'épaule est magnifique. Il est techniquement très doué et en plus c'est un gars très cool et beau à voir jouer. Son duo avec Lucas Wallmark est incroyable», s'enflamme Reto Berra, qui en a pourtant vu d'autres au cours de sa belle et longue carrière.

Marcus Sörensen, l'artiste. Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Christoph Bertschy lui aussi s'est montré séduit par les deux Suédois, auxquels il ne manque pas d'associer Sandro Schmid. «Notre première ligne est top», résume celui qui s'est fait l'auteur d'un très bon match ce mardi soir et aurait sans doute mérité que sa frappe tendue du deuxième tiers finisse au fond des filets de Leonardo Genoni plutôt que sur son poteau.

Un Gottéron très solide défensivement

Une chose est sûre: Gottéron a amplement mérité sa victoire, étant de loin la meilleure équipe sur la glace ce mardi. La statistique officielle (38 tirs à 22) le prouve d'ailleurs largement, surtout que les Fribourgeois se sont montrés bien plus solides défensivement que lors de leurs dernières sorties. Si le système choisi par Lars Leuenberger y est sans doute pour beaucoup, Reto Berra indique que le changement était avant tout psychologique.

«La clé, tout simplement, c'est qu'on était plus préparés, plus réactifs, plus concentrés. On est allés chercher les rebonds plus vite, on était plus au taquet, tout simplement! On a montré une bonne réaction après les derniers matches, on a bien démarré et pris les choses en main. On a gagné les duels. Et on marqué de très beaux buts aussi», a relevé le portier. Les deux merveilles fribourgeoises pour le 1-0 et le 3-1 ont d'ailleurs un peu éclipsé le magnifique tir de Lucas Wallmark pour le 2-1, lequel se serait attiré plus d'éloges dans une soirée plus calme.

Sandro Schmid a percuté Maximilian Streule

Si Gottéron a séduit, en tout cas pendant 40 minutes ce mardi, il s'est fait une grosse frayeur en toute fin de rencontre lorsque Sandro Schmid a percuté Maximilian Streule et que celui-ci est resté de longues secondes sur la glace avant de se relever. «C'est de la pure malchance! J'essaie de l'éviter mais je lui arrive en plein dessus. Heureusement, il va bien», soufflait l'ailier des Dragons.

Le costaud Maximilian Streule a pu se relever. Ouf! Photo: Estelle Vagne/freshfocus

Le solide Maximilian Streuler devrait bel et bien être sur la glace vendredi lorsque Gottéron (7e) se déplacera à Kloten (6e) pour une confrontation dont l'importance se comprend en regardant le classement ne serait-ce qu'une demi-seconde. «Oui, c'est une confrontation directe, c'est important. Mais tous les matches valent cher désormais», assure Reto Berra, qui ne serait pas contre passer devant les Aviateurs vendredi, mais le sait pertinemment du haut de son expérience: c'est à la fin de la poya qu'on compte les vaches.