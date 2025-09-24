«Sandro a suffisamment de force pour casser le filet»

Si Gottéron a remporté les deux points face à Zurich, il le doit entre autres à Sandro Schmid, seul buteur lors de la séance de tirs aux buts (3-2 tab). Un tir que les arbitres ont dû aller revoir à la vidéo puisque le No 73 a transpercé le filet adverse.

Sandro Schmid a transpercé le filet sur son tir au but décisif. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Lors de la séance de tirs aux buts entre Fribourg et Zurich, aucun puck n'a fini sa course au fond des filets. Comment est-ce possible? Parce que le premier pénalty, celui de Sandro Schmid, a déchiré les mailles de la cage zurichoise. Sur le coup, pas grand monde dans la BCF Arena n'a compris ce qu'il se passait, sauf le No 73 de Fribourg lui-même. Rapidement, il a fait signe aux arbitres que la rondelle a bien franchi la ligne. Pas sûrs de leur coup, les officiels se sont rendus à la vidéo pour valider la réussite de l'attaquant des Dragons.

Après le premier ralenti sur le vidéotron, les fans fribourgeois ont pu donner de la voix puisqu'il était désormais clair que le pénalty allait être validé. Sur le banc des Dragons, ce n'était pas une surprise à ce moment-là. «On a directement vu que le filet avait bougé et, dans ce genre de cas, il y a quand même beaucoup de chances pour que ce soit un but validé», explique Benoit Jecker. Même son de cloche du côté de l'entraîneur, quand on lui demande s'il a directement vu le but. «Oh oui, s'exclame Roger Rönnberg. Je n'ai eu aucun doute, aussi parce que je suis une personne positive.»

«L'attitude et la passion ont changé»

Avec le sourire, Benoit Jecker n'est d'ailleurs pas étonné que son attaquant ait réussi un tel coup. «Il a travaillé toute l'année en salle de musculation et il a assez de force pour casser le filet», se marre le défenseur. Un but autant cocasse qu'important pour Gottéron, puisque les neuf tireurs suivants se sont cassé les dents sur les portiers. Ainsi, cette réussite de Sandro Schmid a offert les deux points aux Dragons.

Un joli résultat face au double champion en titre, surtout après le début de match compliqué pour Fribourg. «On a été un petit peu trop passifs lors des 20 premières minutes», admet Benoit Jecker. Qu'est-ce qui a changé après la première pause? «L'attitude et la passion, lâche Roger Rönnberg. Au premier tiers, on n'a pas joué de manière assez rude. Mais ensuite, on a poussé pour faire la différence et je suis impressionné par les gars.»

Un changement d'attitude, un but cocasse et un excellent gardien: voilà ce qui a fait la recette du succès de Fribourg Gottéron face à Zurich ce mardi à la BCF Arena.