Lausanne facile face à Langnau

Le LHC a facilement disposé des Emmentalois (4-1), alors que Bienne s'est incliné sévèrement en terres saint-galloises (5-2). Chez les autres romands, Genève remporte trois points, Fribourg deux et Ajoie un seul.

Théo Rochette, auteur de son sixième but de la saison ce soir. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Lausanne-Langnau 4-1

2:34 Lausanne-Langnau: Les Lions dominent facilement les Tigres

Pour montrer aux Emmentalois qu'il valait mieux ne pas leur souffler dans la crinière, les Vaudois ont parfaitement utilisé leur power-play. A la 5e, c'est Caggiula qui a ouvert la marque, puis à la 18e c'est Théo Rochette qui a inscrit son sixième but de l'exercice. De retour des vestiaires, les Lions n'ont pas lâché le pied de l'accélérateur et en l'espace de 22 secondes, ils ont fait passer le score de 2-0 à 4-0 grâce à Suomela et Douay.

La défaite incompréhensible 5-3 samedi face à Kloten n'a pas eu l'occasion de se reproduire, parce que le LHC n'a pas offert de cadeaux comme aux Aviateurs. Langnau a sauvé l'honneur dans le troisième tiers et privé Kevin Pasche d'un troisième blanchissage.

Rapperswil-Bienne 5-1

3:05 Rapperswil-Bienne: Bienne s'incline en terres saint-galloises

A Rapperswil, Bienne a subi la loi des Lakers 5-2. Alors qu'ils étaient revenus à 3-2, les Seelandais ont offert 90 secondes de double supériorité numérique aux Saint-Gallois et Larsson n'a pas manqué la cible.

Fribourg-Zurich 3-2 tab

4:59 Fribourg-Zurich: Les Dragons battent les Lions aux tirs aux buts

Avec un Loïc Galley «steady as a rock» dans les cages, Fribourg a obtenu deux points contre le double champion de Suisse en titre. Les Dragons se sont imposés 3-2 aux tirs au buts.

Dominés lors du tiers initial, les Fribourgeois ont très bien réagi au cours de la période médiane. A la 25e, c'est Kapla qui a égalisé. A la 29e, c'est le jeune Etter qui a habilement dévié un lancer de Jecker. Malgré deux pénalités zurichoises, les joueurs de Rönnberg n'ont pas pu aller chercher un deuxième but d'écart et ils ont subi l'égalisation de Lehtonen quelques secondes après le retour de Malgin du banc des pénalités.

Seulement avec 18 tirs à 5, Gottéron a mis une très bonne pression sur Hrubec. Le troisième tiers fut plus calme et tout s'est finalement joué aux tirs au but. Sandro Schmid fut l'unique buteur, tandis que Galley a repoussé les cinq envois du «Z».

Genève-Ambri 5-4

3:25 Genève-Ambri: Genève renverse Ambri dans le temps réglementaire

Le 11-0 encaissé il y a une semaine est bel et bien de l'histoire ancienne. Les Genevois ont enchaîné avec un troisième succès. Les joueurs de Yorick Treille ont pris le meilleur sur Mabri, mais ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Alors qu'il y avait 1-1, les Aigles ont réussi à se prendre un but alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique.

Menés 4-2 à la 37e, les Grenat ont inscrit le 3-4 26 secondes après le 2-4 de Zwerger. Et Vesey a pu niveler la marque 15 secondes après le goal de Puljujärvi. Au bénéfice de plus de 90 secondes à 5 contre 3, les Aigles ont buté sur Senn. Mais quelques minutes plus tard, dans la même situation, ils n'ont pas laissé filer l'occasion grâce à Jooris (54e).

Kloten-Ajoie 2-1 ap

2:26 Kloten-Ajoie: Les Vouivres arrachent un point aux Aviateurs

En déplacement à Kloten, Ajoie a pu ramener un bon point malgré la défaite 2-1 ap. La réussite jurassienne a été inscrite à la 59e par Killian Mottet, la grosse acquisition du HCA. Le but de la victoire a été l'oeuvre de Puhakka.

Zoug-Davos 3-4 tab

5:23 Zoug-Davos: Davos s'en sort aux tirs aux buts à Zoug

Davos est toujours invaincu, mais a perdu son premier point à Zoug. Les Grisons s'en sont tout de même sortis aux tirs au buts.

Lugano-Berne 0-3

4:18 Lugano-Berne: Berne en passe trois à Lugano au Tessin

Berne a profité de son déplacement à Lugano pour engranger les trois points (3-0).