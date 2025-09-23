Avec un filet transpercé, Fribourg fait tomber le champion

À l’instar de Genève, Fribourg a battu le double champion de Suisse. Les Dragons ont pris le dessus sur Zurich aux tirs aux buts, ce mardi à la BCF Arena (3-2 tab). La seule réussite de cette séance est l'œuvre de Sandro Schmid, qui a littéralement transpercé le filet.

Fribourg et Zurich ont longtemps été au coude à coude. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

Privé de Reto Berra, blessé, Fribourg abordait la rencontre face à un Zurich à la recherche de revanche. Battus samedi face à Genève-Servette, les Lions de la Limmat voulaient renouer avec la victoire en se rendant à la BCF Arena. Rapidement, ils ont montré les dents face à des Dragons un peu en manque d'inspiration.

Le premier tiers était pratiquement à sens unique (5 tirs à 14 pour les visiteurs) et ce n'était donc pas un hasard sur Marco Bayer et ses protégés sont rentrés aux vestiaires avec un but d'avance. Celui-ci est tombé de la canne de Dean Kukan, qui a logé son tir puissant entre les jambières de Loic Galley (14e). Ce même No 46 qui s'est également illustré de l'autre côté de la patinoire à quelques secondes de la fin du premier tiers. Poussé à deux reprises sur Simon Hrubec, Sandro Schmid a subi l'ire de Dean Kukan, qui a logiquement écopé d'une pénalité pour dureté excessive (19e).

Fribourg se réveille

Sur la glace, Fribourg est revenu avec de bien meilleures intentions lors du deuxième tiers. Enfin, les Dragons se sont montrés dangereux et ils ont été récompensés à la 25e minute. Trouvé parfaitement dans le slot par Attilio Biasca, Michael Kapla en profitait pour décocher un tir imparable du poignet et remettre les deux équipes à égalité. Dans la foulée, Gottéron a même pu prendre l'avantage. Le lancer de Benoit Jecker était parfaitement dévié par Kevin Etter, qui pouvait inscrire son premier but de la saison et célébrer comme il se doit (29e).

La joie a toutefois été de courte durée puisque, moins de six minutes plus tard, Mikko Lehtonen remettait les compteurs à zéro après avoir été décalé par Denis Malgin (36e). En fin de tiers, Nathan Marchon a encore touché le poteau.

Pénalité de Jacob de La Rose

Après une période en faveur de chaque équipe, laquelle parviendrait à prendre le dessus lors du troisième acte? Équilibré, ce tiers a vu Gottéron trouver à nouveau les montants zurichois, à la suite d'une déviation de Biasca (49e).

La fin de match était tendue et, alors que tout le monde était en train de se préparer pour la prolongation, Jacob De La Rose a écopé d'une pénalité. Résilients, les Dragons ont tenu le coup. Attilio Biasca était même tout proche d'inscrire un nouveau but en prolongation, mais son tir est passé au-dessus de la cage adverse (64e).

Ce sont les tirs aux buts qui allaient déterminer le vainqueur de ce passionnant duel ce mardi. Ceux-ci ont commencé par un moment particulier puisque le puck de Sandro Schmid a littéralement transpercé le filet, pour donner l'avantage aux Dragons. Un avantage qu'ils n'ont jamais lâché, pour finalement s'imposer et prendre les deux points face à Zurich.