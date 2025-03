Lors du cinquième duel entre Lions et Tigres, Lausanne est enfin parvenu à ouvrir son compteur en supériorité numérique. Les Vaudois vont-ils surfer sur cette lancée et boucler la série ce dimanche en terres emmentaloises?

Et si la clé pour Lausanne était son power-play?

Et si la clé pour Lausanne était son power-play?

Un but en 15 tentatives

Dominik Kahun a inscrit le seul but lausannois en supériorité numérique jusqu'à présent dans ces play-off. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Il est dit qu'en play-off, deux choses importent: le gardien et les situations spéciales. Si Kevin Pasche a su élever son niveau de jeu vendredi lors de l'acte V, le power-play lausannois s'est également décanté. Loin d'être encore parfait, le jeu de puissance a, au moins, trouvé la faille en la personne de Dominik Kahun.

Par contre, il faut poser le décor. Si Lausanne a autant de peine avec un homme de plus sur la glace depuis le début de play-off, c'est parce que Langnau lui offre une très belle résistance. Avec déjà le meilleur box play de la saison régulière, les Emmentalois ont conservé cette force et, d'un point de vue statistique pure, sont toujours aux avant-postes, avec 93,33% de pénalité effacée. Ce qui signifie, aussi, qu'en 15 occasions, le LHC n'a marqué qu'une seule fois (6,67% de réussite).

«Ça fait un bien fou»

Pour le moment, cet aspect du jeu n'inquiète pas Geoff Ward. «Jusqu'à présent, on avait fait de bonnes choses sur notre power-play, précise l'entraîneur lausannois. On n'avait juste pas marqué.» C'est désormais chose faite donc, avec le 2-1 de Kahun vendredi soir.

«Ça fait un bien fou, sourit le No 24 du LHC. Honnêtement, on jouait plutôt bien lors des matches précédents. On n'arrivait juste pas à trouver le fond des filets ou à battre le gardien.» L'ancien Bernois – qui doit être bien content d'avoir changé de club il y a quelques semaines – ajoute que les Lions ont ajouté davantage d'agressivité devant le filet. Un ajustement qui a donc porté ses fruits.

Un but «comme en power-play»

Y avait-il aussi une part de (mal)chance pour le Lausanne HC jusqu'à présent? «Bien sûr, mais dans le sport en général, on dit qu'il faut provoquer cette chance, sourit Dominik Kahun. On a toujours continué à bien travailler.»

Et même si, jusqu'à présent, le LHC n'avait pas trouvé la faille, une action était quasi un but qui aurait pu compter comme tel. Lors de l'acte II, Lausanne a trouvé la faille quatre secondes après la fin d'une pénalité. «Ça ne compte pas comme un but en power-play mais le joueur n'avait même pas eu le temps de revenir dans sa zone», rappelle Geoff Ward. Le coach vaudois explique que ses joueurs ont aussi, par moments, raté des cages vides. À l'image de Brendan Perlini lors de ce même deuxième match.

La bouteille de ketchup?

Toujours est-il que maintenant, le verrou a sauté. Le LHC espère pouvoir utiliser l'analogie de la bouteille de ketchup, chère aux hockeyeurs. Résumée grossièrement: tu tapes, rien ne vient… puis tout sort d'un coup. «C'est vraiment le but, s'exclame Dominik Kahun. On va continuer à travailler et être prêts.»

Si Lausanne espère sortir Langnau ce dimanche soir, il devra (peut-être) bénéficier d'un bon jeu de puissance. En tout cas, les Lions veulent forcément finir cette série à l'Ilfis. Avec des buts en power-play ou pas.