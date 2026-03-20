Andrea Glauser sait ce qu'il faut pour aller en finale

Joueur de Fribourg Gottéron, Andrea Glauser a disputé les deux dernières finales de National League avec le Lausanne HC. Le défenseur des Dragons a partagé certains conseils à ses coéquipiers.

Matthias Davet Journaliste Blick

Andrea Glauser est presque surpris quand on lui dit qu'il est l'un des joueurs avec le plus d'expérience en play-off dans le vestiaire des Dragons. «Il y a quand même De La Rose ou Julien (ndlr: Sprunger) qui en ont plus que moi», proteste le défenseur fribourgeois. Certes. Mais sur les deux dernières années, le No 96 a disputé deux finales avec le Lausanne HC. Peu de monde dans le vestiaire actuel des Dragons peut en dire autant. «Oui, dans ce sens-là, okay», concède-t-il, sourire au coin des lèvres.

Du coup, maintenant que tout le monde est d'accord autour de cette table qui surplombe la glace de la BCF Arena, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Andrea Glauser tente-t-il d'inculquer son expérience à ses coéquipiers? «Il y a une chose que j'ai déjà dit aux autres: ne pas trop en faire, répond l'arrière. Parfois, lors du premier match, j'ai eu tendance à vouloir trop en faire et être sur tous les pucks. Mais ce n'est pas toujours une bonne chose.» Ça, c'est le premier conseil du Dragon.

Le deuxième va un peu dans le même sens: «La clé, c'est que peu importe la situation dans laquelle tu es, tu dois rester une équipe. Si tu gagnes ou si tu perds, il faut rester calme et travailler tous ensemble vers le même but.» L'ultime serait forcément de décrocher le premier titre dans l'histoire du club.

Qu'est-ce qu'un bon groupe?

À force de côtoyer Andrea Glauser depuis plusieurs saisons en Suisse romande, on sent que le défenseur est un leader naturel, peu importe le vestiaire dans lequel il passe. «Si on a besoin de moi, je ne vais pas me cacher derrière les autres, avoue-t-il. Ça fait mal mais parfois, il faut dire quand ça ne va pas.» Mais cela, il le précise, n'a rien à voir avec le fait qu'il a disputé les deux dernières finales.

Par contre, s'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à «son» Lausanne HC des deux dernières saisons était la sérénité qui semblait sortir du groupe. Mais, Andrea Glauser, c'est quoi un bon vestiaire? «C'est quand tu viens le matin, que tu vois tes coéquipiers, qu'il n'y a pas besoin de dire grand-chose et que tu rigoles déjà, sourit-il. Ou quand tu es le premier à débarquer, que tu salues le deuxième et que tu vois qu'il est juste content d'être ici.» Selon les dires du défenseur, c'est exactement ce qu'il se passe à Fribourg cette saison.

«Julien et Andrei, mes idoles»

Une bonne nouvelle donc pour les fans de Gottéron et Julien Sprunger, qui rêve de soulever le trophée pour sa dernière danse avec les Dragons. «Julien et Andrei (ndlr: Bykov), c'étaient mes idoles, se souvient Andrea Glauser, singinois de naissance. Je ne pensais même pas pouvoir une fois jouer avec eux. Tout le monde dans le vestiaire va essayer de lui offrir ce titre et presque toute la Suisse aimerait qu'il finisse comme ça.» Pas sûr que du côté de Lausanne, Genève, Berne ou Rapperswil, on l'entende de cette façon.

«À chaque fois qu'un joueur part, on aimerait le faire pour lui… L'année passée on avait tenté de le faire pour Genazzi et Raffl, parce que c'était des bons potes.» Essayé, pas pu avec le LHC, Andrea Glauser a la chance d'offrir cette sublime sortie à son idole. Mais pas trop vite en besogne. «Tu ne sais jamais quand tu vas retourner en finale, tempère, dans un accès de lucidité, le défenseur des Dragons. Il y a d'abord les quarts et on va se concentrer là-dessus.» Celui-ci commence ce vendredi, face à Rapperswil (à suivre en direct sur Blick).