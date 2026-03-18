Fribourg connaît enfin son adversaire en quarts de finale

La troupe de Roger Rönnberg connaît enfin l'identité de son adversaire en quarts de finale. Rapperswil s'est qualifié pour les play-off en venant à bout de Berne lors du deuxième tour du play-in.

Matthias Davet Journaliste Blick

Rapperswil ou Zoug? Zoug ou Rapperswil? Le 9 mars dernier, au moment de terminer sa saison régulière, Fribourg n'avait que deux certitudes: avoir terminé deuxième au classement et que son adversaire en quarts de finale allait être l'une de ces deux équipes.

Avec la victoire de Zoug au premier tour des play-in face aux Lakers, les Dragons n'étaient pas plus avancés. Ils devaient attendre le résultat du deuxième tour et la confrontation entre Rapperswil et Berne pour connaître l'affiche des quarts.

Les Saint-Gallois étaient en ballotage favorables après leur succès lundi, à la Postfinance Arena (1-2). Ne restait plus qu'à enfoncer le clou, ce mercredi à la St.Galler Kantonalbank Arena. Le premier tiers a été plutôt compliqué pour la formation de Johan Lundskog, puisque le CP Berne a débarqué le couteau entre les dents. La feuille de match annonçait 17 tirs à 9 en faveur des visiteurs, mais le score était toujours nul et vierge au tableau d'affichage.

Un ticket composté en six minutes

Tout s'est décanté à la mi-match. Tanner Fritz a parfaitement embêté la relance bernoise et Tyler Moy a récupéré le puck. Il a redonné à son No 16 qui, dans un angle fermé, a pu tromper Sandro Zurkirchen entre la jambière et la mitaine (30e). Six minutes plus tard et en power-play, Lawrence Pilut décalait parfaitement Malte Strömwall, qui inscrivait le deuxième de la soirée. En l'espace de quelques minutes, Rapperswil avait décroché son billet pour les play-off et envoyé Berne en vacances. En toute fin de match, Yannick-Lennart Albrecht et Sandro Zangger ont définitivement fait couler le bateau bernois, en inscrivant deux buts coup sur coup (54e).

Ce sont donc les Lakers qui vont affronter Fribourg en quarts de finale. Une grande première pour les deux clubs, qui ne se sont jamais affrontés en play-off dans leur histoire. Le premier acte aura lieu dès ce vendredi, à la BCF Arena.