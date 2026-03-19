Et pourquoi ne pas botter une ou deux fesses à Fribourg?

Grégory Beaud Journaliste Blick

J'ai parfois tendance à lire trop distraitement les communiqués de presse que l'on nous envoie. Mais par contre, j'aime bien y revenir. Et en cette période où la «méthode Rönnberg» est mise à nue, je ne peux m'empêcher de relire la manière dont le coach suédois avait été annoncé par les dirigeants de Fribourg Gottéron, Gerd Zenhäusern en tête.

«Roger Rönnberg a instauré une véritable identité et culture au sein de Frölunda. Il a transformé le club sur la durée. Sa philosophie correspond à la stratégie sportive que j’ai présentée au club et qui a été validée par la direction et le conseil d’administration. Je suis convaincu que le club, dans son ensemble, va se bonifier.»

Dans la durée

«Transformer le club sur la durée», «Identité et culture». Au moment de se séparer de Christian Dubé et de préparer l'avenir, le directeur sportif avait un plan clair et il a décidé de le faire appliquer par Roger Rönnberg. Le technicien sait que la réussite de la «greffe» à la BCF Arena dépendra de sa capacité à changer de manière drastique le Fribourg Gottéron un peu trop «copain-copain» pour en faire une équipe de pointe.

Depuis son arrivée, il le fait. Sur les bords de la Sarine, les échos sont nombreux pour parler de la manière de faire du technicien. Oui, il botte des fesses et fonce tête baissée dans la direction qu'il a choisie. Est-ce que cela déplaît? À n'en pas douter. Comme je l'écrivais la semaine passée, Lucas Wallmark veut s'en aller.

Et alors? En arrivant à Fribourg, Roger Rönnberg s'est donné une mission: gagner coûte que coûte. Et tant pis s'il doit perdre un ou deux éléments en cours de route.

Mettre des limites

Reste à trouver un moyen de lui mettre des limites. Et ça, c'est à Gerd Zenhäusern que cela incombe. Le plus gros défi du directeur sportif sera de gérer l'entraîneur Roger Rönnberg. Car malgré la grogne que l'on peut sentir poindre ça et là, je crois tout de même que le projet va dans la bonne direction.

Vous et moi, on a tous eu un prof que l'on n'aimait pas trop ou qui nous faisait parfois peur. Cela ne veut pas dire que l'on ne progressait pas en sa compagnie. Et tant pis si à la récré on se moquait de lui. Au final, on ne se souvenait que de la note à l'examen final. Cela tombe bien, les Dragons vont le passer ces prochains jours.