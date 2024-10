Après une semaine difficile, Kevin Pasche a su se relever

Remplaçant face à Zoug, chassé face à Zurich et énervé face à Storhamar Hamar, Kevin Pasche n'a pas vécu les sept derniers jours les plus faciles de sa carrière. Mais il a parfaitement répondu présent face à Fribourg ce vendredi, réussissant même un blanchissage (6-0).

Kevin Pasche a réalisé un blanchissage face à Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Le doute pouvait être permis concernant Kevin Pasche. Excellent depuis le début de la saison, le dernier rempart du Lausanne HC avait eu un soir sans face à Zurich samedi passé. Après 40 minutes et quatre buts encaissés, le Vaudois avait été remplacé par son suppléant Antoine Keller pour la dernière période. «Je prendrai toujours mal de me faire sortir, avoue Kevin Pasche. Même si c'est pour me protéger. Je le prends personnellement car j'aime ce sport et je veux tout donner.»

Preuve qu'il n'y avait rien de personnel dans la décision de le changer à Zurich, le jeune portier était à nouveau titulaire mercredi, pour le match en Champions Hockey League. «Dans l'ensemble, j'étais satisfait de ma performance – mais ce n'était pas le résultat qu'on voulait», précise-t-il. Et en le voyant briser sa canne après le but encaissé en prolongation face à Storhamar Hamar, on veut bien croire sa frustration.

«Ce n'est pas la dernière fois»

Pour le retour de la National League et la réception de Fribourg, Kevin Pasche a de nouveau été préféré à Antoine Keller. «Les gens attendaient de moi que je rebondisse», explique-t-il. Chose qu'il a parfaitement: 25 arrêts et un blanchissage à la clé. «Cette victoire fait vraiment du bien pour toute l'équipe, souffle-t-il. Et d'un point de vue personnel, je voulais monter d'un cran après la CHL. Je voulais mettre l'accent sur faire un bon match et c'est réussi.»

Et concernant sa contre-performance à Zurich, il sait que cela fait partie de l'apprentissage. «Ce n'est pas la dernière fois que je vais me faire chasser dans ma carrière», prévient-il. D'ailleurs, c'était la deuxième fois que cela arrivait avec Lausanne, lui qui avait encaissé trois buts en trois tirs face à Davos en janvier.

Mais comme au début de l'année, Kevin Pasche a su rebondir. Malgré ses 21 ans, le gardien de Lausanne continue d'impressionner. Et même à dégoûter les adversaires, à l'image de ceux de Gottéron ce vendredi soir.