Damiano Ciaccio: «Cet arrêt, c'est un geste désespéré»

Alors qu'Ajoie était mené 0-2 par Langnau, Damiano Ciaccio a réussi un arrêt miracle face à André Petersson. Les Vouivres ont réduit le score peu après, puis se sont imposées en prolongation. Interview du gardien ajoulot, héros (trop modeste) de cette rencontre.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Trente-neuf arrêts! Damiano Ciaccio a certes encaissé deux buts ce vendredi à l'Ilfis, mais le gardien du HC Ajoie a surtout réussi un grand match. Parmi les moments forts de cette soirée riche en émotions, son arrêt de la 37e face à André Petersson restera dans les mémoires côté ajoulot, surtout que Jonathan Hazen a pu réduire le score à 2-1 quelques secondes plus tard et qu'Ajoie s'est imposé 3-2 en prolongation grâce à un doublé de Julius Nättinen.

Après la rencontre, le portier de 36 ans s'est arrêté quelques instants pour Blick, juste avant de monter dans le car du retour direction Porrentruy, où les Vouivres recevront Kloten samedi soir (19h45) à Voyeboeuf.

Damiano Ciaccio, cette équipe d'Ajoie ne lâche décidément jamais. Même à 2-0 contre vous à Langnau…

C’est important quand tu vis une saison comme la nôtre... Il faut montrer de la résilience, du caractère. C’est une question de respect: pour le staff, pour les coéquipiers, pour le maillot qu’on porte. Donc oui, on ne lâche pas. Que ce soit pendant la saison ou en match, comme ce soir.

À 0-2, vous sortez cet arrêt fou face à André Petersson. Le tournant du match, a posteriori!

Oui, bon... C'est un arrêt, oui...

Ne soyez pas trop modeste: juste derrière, Jonathan Hazen marque le 1-2. Si vous ne faites pas ce miracle, c'est 0-3, c'est plié.

C'est bien que ça récompense cette ligne-là. Johnny, Phil et Julius ont réussi une superbe action, ls ont les trois touché le puck, ils ont trouvé l'ouverture.

Vous ne voulez pas en parler, mais j'insiste: comment avez-vous vécu cet arrêt?

En fait, c'est un geste désespéré. Le but est vide, je le sais bien, je me jette, je balance la canne... et ça tape le poteau!

Toute la patinoire a cru au but. Même moi, j'avais déjà écrit 0-3 dans mon article...

Parfois, ça toune pour toi, tout simplement (sourire).

Vous enchaînez les matches et les bonnes prestations. Sur un plan personnel, c'est gratifiant aussi, non?

Oui, mais c'est surtout pour l’équipe que c'est bien d'enchaîner les victoires. Depuis la reprise, on prend des points régulièrement: ici un point, là deux, là trois à Zoug. Mais peu importe l’adversaire, on doit penser à nous, à notre jeu, à être prêts pour la suite du championnat.

On ne parle pas de l'adversaire, d'accord. Mais quand même: samedi, vous recevez Kloten à Porrentruy, et cela pourrait être une affiche de play-out. Ça peut changer un petit peu l'approche quand même, ou pas du tout?

Plus pour eux que pour nous... On est chez nous. Et l’objectif est clair: gagner à domicile, devant nos fans. C’est ce qu’ils méritent. De nouveau, on pense à nous, pas à l'adversaire.

Vus avez de l'expérience, à 36 ans. Mais tout de même cette saison est particulière chez les gardiens: des blessures, pas mal de rotation, pas de hiérarchie claire… Vous êtes cinq pour un poste: Kilian Bernasconi, Noah Patenaude, Benjamin Conz, Antoine Keller et vous!

C’est le business, ça fait partie du métier. On s’adapte. À chacun de gérer ça mentalement. Ce soir, Benji était de retour. Et c’est important pour lui comme pour le groupe.

Parlez-moi un peu de Julius Nättinen, qui a fait la différence en fin de match et en prolongation.

C’est un excellent joueur, on le sait. Je l’ai connu à ses débuts en Suisse, à Ambri, on était coéquipiers. Il a un shoot très lourd, mais aussi un patinage impressionnant. En prolongation, il accélère d’un coup, il dépose tout le monde. C’est un faux-lent, mais un vrai bon joueur.

Greg Ireland m'a dit après la défaite face à Bienne que cette équipe ne mérite pas sa dernière place. Vous partagez le constat?

On s’est surtout mis dans cette situation nous-mêmes en début de saison. Et quand tu rates le train, c’est compliqué de revenir. Maintenant, on a trouvé un état d’esprit: prendre nos points et aller de l’avant. On arrête de faire du hockey de rattrapage. On joue, tout simplement.