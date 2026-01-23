Ajoie était mené de deux buts à la mi-match à Langnau, mais il ne faut jamais enterrer les Vouivres! Les Jurassiens se sont imposés 3-2 en prolongation grâce à un caractère exceptionnel et à un doublé de Julius Nättinen.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Vingt-trois tirs et trente-deux minutes: voici ce qu'ont dû patienter les Tigres de Langnau pour enfin tromper Damiano Ciaccio, ce vendredi dans leur tanière de l'Ilfis. Avant ce tir victorieux de Juuso Riikola, qui a fait exploser le kop emmentalois dans le dos du gardien des Vouivres, les Tigres avaient tout tenté, mais n'avaient jamais réussi à tromper le très bon dernier rempart ajoulot, lequel s'était mué en Jésus-Christ durant un tiers et demi. Ajoie avait résisté, Ajoie avait tenu bon, mais Ajoie avait craqué.

Il y avait alors fort à parier que les Jurassiens repartiraient sans rien, comme trop souvent cette saison, mais les hommes de Greg Ireland ont fait preuve d'un grand caractère pour revenir au score, même après avoir encaissé le 2-0 dans la foulée! Même privée de nombreux joueurs, et même déjà condamnée aux play-out, cette équipe a de la ressource mentale et technique, et elle l'a encore prouvé ce vendredi soir dans l'Emmental. Non, Ajoie n'est pas mort. Et très loin de là, même. Car Julius Nättinen et les siens ont fini par s'imposer 3-2 en prolongation!

Ajoie subit durant la première moitié, puis renverse Langnau

Les Jurassiens ont subi durant les deux premières périodes, il serait malhonnête d'écrire autre chose. 14 tirs à 6 au premier tiers, 17-9 au deuxième: il serait fou de prétendre que l'avantage de deux buts des Emmentalois à la mi-match n'était pas mérité. Mais Ajoie, c'est son grand mérite, n'a rien lâché et est allé chercher ces deux points au mental, une denrée qui ne manque pas dans la région de Porrentruy.

Devant 5905 spectatrices et spectateurs, dont 70 venus du Jura, Ajoie a donc privé Langnau de points important sur la route des play-in (ou même des play-off?) pour le plus grand malheur d'un public toujours aussi passionné et connaisseur de hockey. Comme Ajoie, Langnau fait du bien au hockey suisse, loin des grands centres urbain, et il est toujours aussi satisfaisant de penser qu'il existe encore de la place pour des régions périphériques, un mot qui n'est pas une insulte, mais un constat bienveillant.

Le miracle de Damiano Ciaccio a été le tournant du match

Après l'ouverture du score de Juuso Riikola, la boîte à youtse semblait ouverte puisque Harri Pesonen, sur une passe magique de Flavio Schmutz, 30 secondes plus tard exactement, a pu doubler la mise (2-0, 33e). Ajoie semblait sur le point de sombrer, d'autant que Harri Pesonen a bien cru inscrire le troisième à la 37e, mais Damiano Ciaccio a réussi un arrêt miracle, un de plus, en déviant l'envoi du vétéran finlandais sur son poteau gauche. Cette action a d'ailleurs été le tournant du match, puisque Jonathan Hazen a pu réduire le score en trompant Martin Neckar dans la foulée, après une action à trois bien menée avec son pote Philipp-Michael Devos et grâce au relais intelligent de Julius Nättinen (38e, 2-1).

Dans cette patinoire exceptionnelle de l'Ilfis où les interruptions de jeu sont marquées par une publicité proposant de retrouver la chanson officielle des frites locales (Langnau-Pommes) sur Spotify – la preuve que tout n'est pas perdu dans le monde cruel qui nous entoure – Ajoie a donc tout tenté pour revenir au score et y est parvenu à la 56e en contre-attaque, juste après avoir tué une pénalité infligée à Thomas Thiry. Julius Nättinen égalise à quatre minutes de la fin Julius Nättinen (14e but de la saison pour le cador finlandais) a en effet pu égaliser après une passe bien sentie de ce même Thomas Thiry, huit secondes après être sorti du banc des pénalités et laissé seul. Ajoie entrevoyait l'espoir de repartir avec autre chose qu'une défaite, ce qui a donc été le cas. Quel caractère! Ce but n'était d'ailleurs pas immérité du tout, vu qu'Ajoie menait 10 tirs à 5 dans ce dernier tiers à ce moment-là. Le kop ajoulot se faisait alors entendre, le mur rouge et jaune en face devenant subitement bien muet, comme stupéfait d'avoir vu son équipe préférée laisser échapper un avantage de deux buts. Un point était déjà sauvé. Le deuxième allait arriver en prolongation grâce à Julius Nättinen, encore lui. Tellement d'absents à Ajoie... Jerry Turkulainen, Pierre-Edouard Bellemare, Louis Robin, Kevin Bozon, Frédérik Gauthier, Lilian Garessus, ainsi que les deux gardiens Noah Patenaude et Antoine Keller: la liste des blessés du HC Ajoie est impressionnante et ces joueurs manqueraient à n'importe quelle équipe de National League, surtout les deux premiers. Alors, quand cette même équipe est dernière du classement, la perte est encore plus grande et le ressenti encore plus douloureux. Mais les Ajoulots, admirables, ont su faire front et ramener deux points de l'Ilfis. Cette performance est à relever, une semaine après le succès à Zoug. L'aventure continue pour les Vouivres, qui reçoivent Kloten samedi à Voyeboeuf. L'occasion de prendre trois points devant leur formidable public, mais aussi d'envoyer un message aux Aviateurs, un adversaire envisageable lors des play-out: le HCA entend bien lutter jusqu'au bout et prouver qu'il mérite sa place dans l'élite du hockey suisse. Plus que jamais.