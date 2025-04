«Je vais demander à mon papa de ne pas venir à Zurich mardi»

Théo Rochette a été le héros de l'acte III de la finale entre Lausanne et Zurich. L'attaquant vaudois a inscrit trois buts et délivré un assist lors de la victoire de son équipe face aux Lions de la Limmat (4-2).

Théo Rochette a inscrit un triplé ce samedi lors de l'acte III. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

L'image peut prêter à sourire. En tant que héros du soir, Théo Rochette a dû passer par toutes les cases interviews: MySports alémanique, La Télé, RTS et SRF. Logiquement, le No 90 a mis du temps pour venir auprès de la presse écrite. Tellement de temps que la Vaudoise aréna a affiché le plateau de «La Télé» avec… Stéphane Rochette, son papa.

Pour la première fois dans cette finale entre Lausanne et Zurich, l'ancien arbitre n'était pas à la patinoire pour co-commenter le match mais en studio, pour disséquer le match avec ses analyses. Coïncidence, lors de cet acte III, son joueur de fils a inscrit un triplé et délivré un assist. Comme cela semble lui réussir, Théo Rochette va-t-il demander à son papa de ne pas se rendre à Zurich mardi pour le quatrième duel? «Exactement», répond, taquin et sourire en coin, le No 90. Sauf que, pour le moment, Stéphane est programmé à l'antenne à la Swiss Life Arena. Une décision qui ne devrait quand même pas perturber l'ailier du LHC.

Devant Sven Andrighetto et Denis Malgin

Car ce samedi, à la Vaudoise aréna, rien n'a pu ébranler Théo Rochette. Il a semblé marcher sur l'eau durant toute la rencontre face aux Lions alémaniques. Son récital a été réalisé dans tous les secteurs de jeu: à 5 contre 5 (1-0), en box play (2-1) et en power-play (3-2). Quand il s'est levé ce matin, le jeune attaquant a-t-il senti que ce serait un jour spécial pour lui? Pas vraiment. «Je suis arrivé à la patinoire ce matin pour me préparer à gagner un match. Et c'est ce qu'on a fait.»

Si le No 90 a sans conteste été le grand artisan de ce succès, il veut mettre la lumière sur les autres. «On a travaillé en équipe et on a été constants, appuie Théo Rochette. Ça fait plaisir de contribuer à la victoire mais c'est surtout une prestation d'équipe incroyable qu'on a réalisée ce samedi soir. Mes coéquipiers ont fait un travail exceptionnel autour de moi pour m'aider. Le prochain match, ce sera peut-être pour quelqu'un d'autre.» Sauf que, pour l'instant, ce n'est pas l'un de ses coéquipiers qui mène le classement des buteurs en play-off. Mais bien lui, avec 11 buts, loin devant Sven Andrighetto (9) et Denis Malgin (7).

Théo Rochette va-t-il gagner 10 cm d'ici mardi?

Forcément, ce genre de prestation a marqué les esprits et son entraîneur a tiré son chapeau. «Il a la capacité de rendre les joueurs autour de lui meilleurs», a salué Geoff Ward. Questionné sur le potentiel d'amélioration de Théo Rochette, le technicien a répondu sur le ton de la boutade: «Il pourrait prendre 10 cm et 7 kg. Mais je ne sais pas si c'est possible.»

En tout cas, d'ici ce mardi et l'acte IV à Zurich, cela s'annonce compliqué. Ce qui est positif, par contre, c'est que Théo Rochette et le LHC ont engrangé un maximum de confiance avant de se rendre dans la forteresse qu'est la Swiss Life Arena. «C'est un nouveau match, un nouveau défi et l'objectif est de gagner là-bas», souligne l'attaquant. Avec, évidemment, le titre en point de mire: «C'est ce que j'ai toujours voulu quand je suis arrivé ici et je pense qu'on va tout faire pour aller le chercher.» En continuant de mettre des triplés, le No 90 pourrait bien y arriver.