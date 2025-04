Derek Grant a fini la soirée aux vestiaires. Le Canadien des Zurich Lions n'a pas supporté la défaite à Lausanne (3-2) et une pénalité qui lui a été infligée. Y aura-t-il des suites?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Derek Grant va-t-il regretter son immense craquage de la fin de match à Lausanne? C'est possible. Toujours est-il que le Canadien de Zurich a montré que la belle sérénité du début de série n'était plus franchement d'actualité après ce troisième acte de la finale. En infériorité numérique, les ZSC Lions devaient courir après le score et le temps commençait à manquer.

C'est à ce moment que le Canadien a dégagé son camp. Après un moment de flottement et sans que personne ne sache trop où était la rondelle, les arbitres ont arrêté le jeu sans annoncer de pénalité. Après un conciliabule, MM. Tscherrig et Lemelin ont décidé de donner deux minutes à Derek Grant pour avoir retardé le jeu. Une décision qui mettait un terme aux espoirs zurichois.

C'est à ce moment que le Canadien a dégoupillé. Il a sèchement invectivé les arbitres qui lui ont immédiatement infligé dix minutes de pénalité pour comportement antisportif. Est-ce que cela a suffi à la calmer? Poser la question, c'est y répondre. Franc fou, il a continué son cinéma en frappant la crosse contre la bande de quoi forcer les arbitres à le renvoyer prématurément sous la douche. En quittant la glace, il a encore fracassé sa canne sur la bande avant de frapper le plexiglas derrière le banc de son équipe et, enfin, de hurler sa rage dans le couloir menant aux vestiaires.

Reste désormais à savoir si Derek Grant va avoir droit à un courrier de la part du juge unique avant le prochain match pour l'ensemble de son œuvre.