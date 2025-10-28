Les grosses affiches du mardi soir en National League

Le mardi soir en National League promet du spectacle. Quatre matches riches en suspense attendent les amateurs, et même les observateurs neutres auront de quoi se régaler.

Le HCD s'était imposé lors de leur première confrontation de la saison face à Servette aux tirs au but.

Stephan Roth et Marcel Allemann

Servette – Davos

Aujourd’hui, le leader incontesté, le HC Davos, parviendra-t-il à poursuivre sa série de succès? Ces dernières semaines, les Grisons ont enchaîné neuf victoires pour une seule défaite, tout en prenant malgré tout un point face aux Lakers (3-4 aux tirs au but).

À Genève, le HCD affronte non seulement le plus long déplacement possible, mais aussi une équipe aussi imprévisible que dangereuse. Si les Grenats affichent la même rigueur que face à Bienne (6-0 samedi dernier), la soirée pourrait être compliquée pour Davos. Mais Servette a aussi montré un tout autre visage cette saison: 0-11 contre Lausanne, 0-8 contre Bienne, 1-5 contre Lugano, 2-5 contre Ambri. Lors du premier duel de l’exercice, Davos ne s’était imposé qu’aux tirs au but (3-2).

ZSC Lions – SCRJ Lakers

Après huit défaites consécutives, le ZSC Lions a enfin montré un signe de vie en s’imposant 4-1 à Kloten. Mais le club reste loin d’être tiré d’affaire. À domicile, face au deuxième du classement, le SCRJ Lakers, qui reste sur trois revers de suite, toute défaite aurait de lourdes conséquences: des questions de fond ressurgiraient et l’avenir de l’entraîneur Marco Bayer serait de nouveau scruté.

«Il n’y a pas de matches faciles dans cette ligue compétitive. Mais si nous faisons preuve de la même solidarité qu’à Kloten, nous avons de bonnes chances de remporter les prochaines rencontres», affirme Marco Bayer. Il y a 18 jours, le ZSC avait déjà perdu son premier duel de la saison contre les Lakers, 2-3.

Ambri – Lugano

Un derby au Tessin peut parfois faire oublier les semaines précédentes. Avant leur premier duel face à leur rival juré, Ambri restait sur une série de huit matches sans défaite. Michael Joly, ancien joueur de Lugano, a inscrit son premier but dans ce derby, tandis que Dominic Zwerger, toujours performant contre les Bianconeri, a marqué le but de la victoire.

Depuis, les Léventins peinent à retrouver la constance, mais quelques jours ont suffi à illuminer une saison jusque-là morose. Lugano n’est plus l’équipe d’il y a un mois et a accumulé 20 points en neuf matches. Reste à savoir si l’équipe de Sergei Mitell parviendra à reproduire son jeu fluide et efficace dans l’atmosphère surchauffée de la Gottardo Arena.

Berne – Ajoie

La saison dernière, le CPB avait largement dominé Ajoie à quatre reprises. Cette année, à Porrentruy, la surprise fut totale : après seulement 25 minutes, Ajoie menait déjà 3-0 et a finalement remporté le match 4-0. Dix jours plus tard, l’entraîneur Jussi Tapola quittait le club après une nouvelle défaite à domicile contre Gottéron (1-5).

Samedi, malgré de nombreuses absences, Berne a décroché une victoire à Fribourg (2-1 après prolongation). Le début d’un renouveau? Tout dépendra de la capacité du club de la capitale à conserver son moral aujourd’hui à domicile. Une deuxième défaite contre Ajoie plongerait le club dans la lutte pour le maintien.

Lausanne – Bienne

Le LHC se déplace à Bienne pour confirmer sa régularité. Troisième au classement, les Vaudois veulent poursuivre leur bonne dynamique fraîchement retrouvée. Pour Bienne, la situation est plus délicate: le club tente de remonter après un début de saison irrégulier et une lourde défaite 6-0 à Genève samedi dernier. Le match s’annonce disputé, avec la rivalité régionale qui pourrait faire la différence.