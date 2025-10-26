La résurrection du HC Lugano a commencé par une défaite

Transformé en quelques semaines par le Suédois Tomas Mitell, le HC Lugano enchaîne les succès et séduit par la qualité de son jeu. Solide derrière, enfin inspiré devant, le club tessinois s’affirme comme la formation la plus en forme du moment en National League.

1/5 Tomas Mitell a remis Lugano sur les bons rails. Photo: Marusca Rezzonico/freshfocus

Stephan Roth

Outre le recordman Davos, le HC Lugano est clairement l’équipe du moment. Celle du Suédois Tomas Mitell ne s’est pas contentée de remporter ses quatre derniers matches: elle a aussi convaincu. D’abord en balayant les finalistes du dernier printemps, Lausanne et les ZSC Lions, sur le même score de 5-1. Puis en enchaînant à Berne (4-1) et face aux Lakers (3-0). Résultat: les Bianconeri pointent désormais à la 8e place, à cinq longueurs seulement du top 6, synonyme de play-off.

Sous la direction de Tomas Mitell, ancien joueur de poker professionnel, la structure défensive et la qualité de la relance ont vite sauté aux yeux. Mais l’attaque, elle, a longtemps été à la peine. Ce n’est plus le cas. Désormais, le jeu offensif se déploie avec vitesse, fluidité et imagination. Les buts sont souvent spectaculaires, à l’image de la paire d’ailiers formée par le Tchèque Jiri Sekac et le Canadien Brendan Perlini. Ce dernier a d’ailleurs trouvé le chemin des filets à deux reprises ce week-end, après quinze matches de disette. Les deux hommes se complètent à merveille.

Pourtant, tout avait commencé par une défaite. Il y a dix jours, les Tessinois s’inclinaient 3-0 à domicile contre le leader Davos. Mais malgré le score, ils avaient longtemps tenu tête à cette machine presque invincible (18 victoires en 19 rencontres), comme en atteste le ratio de tirs de 35-17 en leur faveur. Le buteur du HC Davos Enzo Corvi avait alors parlé d’une «tempête de Lugano» et reconnu que les Bianconeri avaient «joué du très bon hockey».

L'attaque est désormais au rendez-vous

Cette défaite, loin de les abattre, a servi de déclic. «Si nous continuons à jouer de cette manière, nous gagnerons nos matches. Je n’ai pas peur», affirmait le vétéran Santeri Alatalo. Une déclaration qui, rétrospectivement, n’avait rien d’une prédiction lancée en l'air pour faire plaisir aux médias et aux fans.

À ce moment-là, Lugano restait pourtant sur une longue disette offensive: plus de 148 minutes sans marquer. Tomas Mitell ne s’en inquiétait pas outre mesure. «C’est normal d’avoir encore des difficultés. Beaucoup de joueurs découvrent un nouveau système. Défensivement, nous sommes solides. Il faut maintenant que l’attaque tourne», expliquait-il. Et il ne croyait pas si bien dire. Le technicien suédois, champion de Suède en 2022 avec Färjestad, a su imposer sa patte à une équipe remodelée avec dix nouveaux visages – et ce, en un temps record.

«Beaucoup de choses ont été parfaites», souriait le gardien Joren van Pottelberghe après le blanchissage contre les Lakers, au micro de Mysports. Il voyait dans ce redressement «l’intensité retrouvée des entraînements». Tomas Mitell, de son côté, confiait à la RSI: «L’équipe joue enfin comme nous le voulons. Il fallait garder notre calme quand les résultats n’étaient pas là. Nous savions que nous étions dans un processus. Mais il faut rester humbles: mardi, un grand match nous attend». Ce sera le derby à Ambri. Lors du premier affrontement cantonal, Lugano s’était incliné 1-2 à domicile, juste après une victoire contre Rapperswil.