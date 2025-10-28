Fribourg réalise un joli coup sur le marché des transferts

Fribourg Gottéron a mis sous contrat le jeune Jonas Taibel (21 ans) pour les trois prochaines saisons. L'actuel joueur de Rapperswil appartient au cadre élargi de l'équipe de Suisse.

Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Quelques jours après avoir prolongé le contrat de Sandro Schmid pour quatre saisons supplémentaires, Fribourg Gottéron a annoncé une autre jolie nouvelle en ce mardi matin. Les Dragons ont mis sous contrat Jonas Taibel pour les trois prochaines saisons. Il participera ainsi au rajeunissement des cadres entamé cette saison avec les arrivées de Ludvig Johnson et Attilio Biasca, tous deux débarqués de Zoug durant l'été.

L'attaquant de 21 ans débarquera la saison prochaine en provenance de Rapperswil où il fait une grande partie de ses classes après avoir commencé le hockey en Autriche dont il a également la nationalité. Entre 2021 et 2023, Jonas Taibel a disputé deux saisons en QMJHL, la ligue junior québécoise. Il a porté les couleurs de Moncton et a disputé le Mondial M20 à trois reprises. Il était même capitaine de la sélection lors du championnat du monde disputé durant la saison 2023/2024.

Après son retour en Suisse, il a eu besoin d'une saison pour trouver le rythme de la National League tout en étant prêté à Winterthour en Swiss League. Depuis l'exercice 2024/2025, il est devenu un membre à part entière de l'équipe de Rapperswil et a même reçu ses premières convocations en équipe nationale «des grands» lors du dernier exercice.

Auteur de neuf points (1 but, 8 assists) en 52 matches la saison dernière, Jonas Taibel a déjà égalé ce total en seulement 19 rencontres (4 buts, 5 assists). Preuve de sa belle progression.