C'est officiel: Sandro Schmid a prolongé avec Fribourg

Sur l'écran géant avant le match face à Berne, Gottéron a confirmé l'information de Blick: Sandro Schmid prolonge son aventure avec Fribourg! En fin de contrat au terme de la saison, l'attaquant des Dragons était grandement courtisé par les clubs de National League. C'est finalement du côté des Dragons, son club formateur, qu'il a décidé de continuer sa carrière. Il a en effet signé un contrat jusqu'en 2030 avec le club fribourgeois.
Dans son propre dossier, le Lâcois a tout fait juste. La saison dernière et alors qu'il peinait à trouver son meilleur niveau, il a décidé de prolonger avec Fribourg pour une seule année. Un pari réussi puisqu'il a d'abord explosé en compagnie de Marcus Sörensen et Lucas Wallmark en fin de saison, avant de réaliser un magnifique championnat du monde avec l'équipe de Suisse au Danemark et en Suède.
Sur sa lancée, le joueur de 25 ans a parfaitement débuté cette nouvelle saison aux côtés de Christoph Bertschy et Attilio Biasca. Auteur de 16 points (4 buts, 12 assists) en 18 matches, il porte le maillot de Top Scorer pour les Dragons lors de ce derby face à Berne, ceci étant dû à l'absence de Marcus Sörensen pour blessure.
«C’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec mon club formateur, a expliqué le No 73 dans le communiqué du club. J’ai vu l’évolution du club ces dernières années, c’est impressionnant. Nous progressons chaque jour à tous les niveaux. Ainsi, nous pouvons nourrir des ambitions très élevées pour ces prochaines années.»
Peut-être que cette nouvelle, attendue depuis longtemps du côté de la BCF Arena, sera célébrée par les supporters autant qu'une victoire face aux Ours. Voire davantage.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
19
35
50
2
Rapperswil-Jona Lakers
19
13
39
3
Lausanne HC
20
21
37
4
EV Zoug
19
7
34
5
HC Fribourg-Gottéron
19
13
33
6
Genève-Servette HC
19
-13
33
7
HC Lugano
19
3
28
8
ZSC Lions
19
2
26
9
SCL Tigers
19
-3
25
10
EHC Bienne
18
0
23
11
EHC Kloten
20
-12
22
12
SC Berne
18
-12
19
13
HC Ambri-Piotta
19
-21
19
14
HC Ajoie
19
-33
8