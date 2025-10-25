C'est officiel: Sandro Schmid a prolongé avec Fribourg

Comme annoncé par Blick, le suspense autour de Sandro Schmid a officiellement pris fin! Fortement courtisé, l'attaquant de Gottéron a décidé de poursuivre l'aventure avec les Dragons. Il a signé un contrat à longue durée avec le club fribourgeois.

Sandro Schmid a prolongé jusqu'en 2030 à Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Sur l'écran géant avant le match face à Berne, Gottéron a confirmé l'information de Blick: Sandro Schmid prolonge son aventure avec Fribourg! En fin de contrat au terme de la saison, l'attaquant des Dragons était grandement courtisé par les clubs de National League. C'est finalement du côté des Dragons, son club formateur, qu'il a décidé de continuer sa carrière. Il a en effet signé un contrat jusqu'en 2030 avec le club fribourgeois.

Dans son propre dossier, le Lâcois a tout fait juste. La saison dernière et alors qu'il peinait à trouver son meilleur niveau, il a décidé de prolonger avec Fribourg pour une seule année. Un pari réussi puisqu'il a d'abord explosé en compagnie de Marcus Sörensen et Lucas Wallmark en fin de saison, avant de réaliser un magnifique championnat du monde avec l'équipe de Suisse au Danemark et en Suède.

Sur sa lancée, le joueur de 25 ans a parfaitement débuté cette nouvelle saison aux côtés de Christoph Bertschy et Attilio Biasca. Auteur de 16 points (4 buts, 12 assists) en 18 matches, il porte le maillot de Top Scorer pour les Dragons lors de ce derby face à Berne, ceci étant dû à l'absence de Marcus Sörensen pour blessure.

«C’est une immense fierté de prolonger mon contrat avec mon club formateur, a expliqué le No 73 dans le communiqué du club. J’ai vu l’évolution du club ces dernières années, c’est impressionnant. Nous progressons chaque jour à tous les niveaux. Ainsi, nous pouvons nourrir des ambitions très élevées pour ces prochaines années.»

Peut-être que cette nouvelle, attendue depuis longtemps du côté de la BCF Arena, sera célébrée par les supporters autant qu'une victoire face aux Ours. Voire davantage.