Le suspense autour de Sandro Schmid est sur le point de prendre fin! Selon nos informations, l'attaquant de Gottéron aurait décidé de poursuivre l'aventure avec les Dragons et devrait s'engager pour un contrat à long terme à la BCF Arena.

Sandro Schmid va rester à Fribourg Gottéron. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il est le joueur le plus courtisé du moment. Et c'est peu dire qu'il a pris son temps pour régler sa situation. Alors que les autres «gros poissons» se sont tous fixés sur leur avenir durant l'été déjà, Sandro Schmid, lui, a décidé d'attendre la fin du mois d'octobre pour mettre un terme aux spéculations.

Un choix pas forcément illogique pour le Lacois. Pour mémoire, il avait signé un contrat d'une année à la même époque en 2024 afin de découvrir les méthodes du nouvel entraîneur, Roger Rönnberg. C'était, à l'époque, un moyen de parier sur lui-même également. En douze mois, le No 73 de la BCF Arena est en effet passé de joueur de complément utile à avoir dans son équipe à attaquant international. Lors du dernier Mondial au Danemark, il avait crevé l'écran. Un tournoi à l'image de sa fin de saison. Aligné avec Lucas Wallmark et Marcus Sörensen, il avait franchi un palier et gagné le pari pris quelques mois plus tôt.

Et ce début de saison a confirmé qu'il avait encore un potentiel certain à 25 ans. Aujourd'hui, il est le meilleur compteur de Fribourg Gottéron. Son retour au centre d'une ligne très efficace avec Christoph Bertschy et Attilio Biasca a également prouvé sa polyvalence.

Ne manque que la signature

Sa valeur marchande ayant explosé, il a forcément été très courtisé ces derniers mois. Toutes les grandes organisations de la Ligue se sont plus ou moins intéressées à lui. Au final, il ne restait que trois équipes en lice pour lui mettre le stylo à la main: Zoug, Lausanne et donc Fribourg Gottéron. C'est finalement dans son club formateur que Sandro Schmid aurait décidé de poursuivre l'aventure.

Selon nos informations, il est sur le point de parapher une entente à long terme avec les Dragons, même s'il n'a pas encore apposé sa signature sur les traitillés au bas du contrat. Contacté, le directeur sportif Gerd Zenhäusern temporise: «Pour l'instant, je ne peux pas confirmer», se contente-t-il de nous répondre. Même son de cloche du côté de son agent, Dani Giger qui nous renvoie vers la BCF Arena. Même si un retournement de situation n'est jamais à exclure tant que l'encre n'est pas sèche, le dénouement de cette saga est tout proche. Et il risque bien d'être favorable à Fribourg Gottéron.