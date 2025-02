Il reste encore deux matches à jouer en saison régulière de National League et la lutte fait rage à tous les niveaux. C'est la fameuse période des projections, alors je vous aide à y voir plus clair.

Qui va terminer dans le Top 6 entre Fribourg, Kloten et même Langnau? Bienne va-t-il conserver sa place en play-in et donc ne pas mettre un terme à sa saison samedi soir déjà? Genève-Servette va-t-il poursuivre sa remontada et ponctuer son championnat régulier par une place dans le Top 10 synonyme de qualification pour le play-in?

Les questions sont nombreuses, mais pas autant que les cas de figure possibles pour ces deux dernières journées de saison régulière. On fait le point pour les trois clubs qui sont encore à la lutte.

(Oui, je regrette déjà cette idée devant le nombre de possibilités...)

P.S. J'ai volontairement laissé de côté certaines éventualités très improbables (égalité à 5 équipes, ne m'en voulez pas trop)

Le cas Fribourg Gottéron (6e)

La situation. Malgré une forme assez moyenne, Fribourg Gottéron a toujours son destin en mains pour se qualifier directement pour les play-off et donc affronter l'équipe classée troisième. Les Dragons ont encore une chance théorique de devancer Davos, mais cela passe par un concours de circonstances improbables et des scores fleuves. Bref, cela n'arrivera pas.

Fribourg Gottéron termine dans le Top 6...

... s'il gagne ses deux derniers matches en 60 minutes.

... s'il fait autant ou plus de points que Kloten et que Langnau ne remonte pas à sa hauteur.

En cas d'égalité de points, Fribourg passerait...

... derrière Davos à la différence de buts.

... derrière Kloten aux confrontations directes.

... derrière Langnau aux confrontations directes.

... derrière Kloten et Langnau en cas d'égalité à trois équipes.

La fin du programme.

Lausanne - Fribourg.

Fribourg - Ambri et ce match a un potentiel de fun assez hors du commun s'il venait à être décisif, n'est-ce pas DiDo?

Le cas HC Bienne (10e)

La situation. À l'instar des Dragons, les Seelandais ont, eux aussi, toutes les cartes en mains. Ce n'était pas le cas lorsqu'ils étaient menés 3-2 par Fribourg au moment où Genève-Servette engrangeait trois points contre Zoug. Le retour du HCB et la victoire en prolongation permet aux Seelandais de compter 69 points, soit un de plus que le GSHC et deux de plus que Rapperswil. Avec 70 et 71 unités, Ambri et Langnau sont à bout touchant aussi.

Bienne termine dans le Top 10...

... s'il gagne ses deux derniers matches en 60 minutes.

... s'il fait autant ou plus de points que Genève et que Rapperswil n'en fait pas deux de plus.

En cas d'égalité de points, Bienne passerait...

... devant Genève pour autant que la différence de buts reste à son avantage.

... devant Ambri pour autant que la différence de buts reste à son avantage.

... derrière Rapperswil.

... derrière Genève et Ambri en cas d'égalité à trois équipes.

... derrière Rapperswil et Ambri en cas d'égalité à trois équipes.

... derrière Genève et Rapperswil en cas d'égalité à trois équipes.

... derrière Genève et Rapperswil mais devant Ambri en cas d'égalité à quatre équipes.

La fin du programme.

Bienne - Langnau.

Lugano - Bienne.

Le cas Genève-Servette (11e)

La situation. Des trois clubs romands, les Aigles sont les seuls à ne plus avoir toutes les cartes en main. En effet, il existe un scénario qui élimine le GSHC malgré deux victoires dans les deux derniers matches: une victoire de Bienne après prolongation contre Langnau et deux victoires de Bienne et Langnau samedi. Les Aigles ont donc 35 des 36 cartes en mains avec leurs 68 points, soit un de moins que Bienne et deux de moins qu'Ambri.

Genève-Servette termine dans le Top 10...

... s'il gagne ses deux derniers matches, sauf si Bienne bat Langnau après prolongation jeudi, puis Bienne et Langnau gagnent samedi en 60 minutes (vous suivez?).

... s'il marque deux points de plus que Bienne et ne concède pas plus d'un point à Rapperswil.

... s'il marque deux points de plus qu'Ambri et ne concède pas plus d'un point à Rapperswil

... s'il termine à égalité de points avec plus d'une équipe.

En cas d'égalité de points, Genève-Servette passerait...

... derrière Bienne pour autant que la différence de buts reste à son désavantage (actuellement, c'est largement le cas).

... devant Rapperswil aux confrontations directes.

... devant Ambri aux confrontations directes.

... devant Langnau aux confrontations directes.

La fin du programme.

Genève-Servette - Lugano.

Berne - Genève-Servette.