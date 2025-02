«Il faut être réaliste: bien sûr qu'on regarde le totomat»

Johnny Kneubuehler et Bienne vont-ils se qualifier pour le play-in? Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Si pour Fribourg Gottéron, le point acquis mardi soir valait de l'or, les deux unités acquises par Bienne après sa victoire en prolongation dans l'antre des Dragons sont aussi extrêmement importantes dans la course au top 10. Les Seelandais, 10e, ont toujours leur destin entre leurs mains au moment de recevoir Langnau ce jeudi dans le cadre de l'avant-dernière journée de National League.

«C'est vrai qu'en arrivant vers la fin de la saison, on ne sait jamais si on a toutes les cartes en main, souligne Martin Filander. Le plus important est donc d'avoir toujours une bonne mentalité.» Dixième ou pas, Bienne se concentre surtout sur lui-même avant de penser aux autres.

«On doit faire notre travail»

Dans cette optique, l'entraîneur suédois n'est pas du genre à regarder durant les rencontres les résultats de ses adversaires. «J'ai la tête à mon match et on ne peut pas compter sur l'aide de quelqu'un d'autre, rappelle-t-il. On doit faire notre travail et c'est le plus important – c'est ce que je dis aux gars.»

Sauf qu'inconsciemment, ceux-ci lèvent de temps en temps les yeux lorsque l'écran géant affichent les scores des autres parties. «Il faut être réaliste: bien sûr qu'on regarde, sourit Johnny Kneubuehler. Si on voit que nos adversaires directs sont menés, ça nous donne un boost de motivation.» Sauf qu'à un moment mardi à la BCF Arena, le totomat affichait un score de 3-0 pour Genève (victoire finale 3-2). «Là, je me suis dit que ça faisait chier (rires).»

Pas de «et si»

Heureusement pour eux, les Seelandais ont finalement glané deux points qui leur permettent d'aborder les deux dernières rencontres face à Langnau et Lugano de manière plus sereine. «Il faut jouer de la bonne manière et avec du caractère, souligne le No 22. À ce moment, c'est davantage une question d'attitude.»

De son côté, Martin Filander appuie sur le fait qu'il ne faut pas être inquiet des «et si». «Il faut vivre l'instant présent et prendre les bonnes décisions», pense le coach. D'ailleurs, il ne veut pas trop se projeter sur le match à Lugano samedi, mais penser avant tout à Langnau ce jeudi.

Les joueurs regardent le classement

Et concernant le classement actuel, Martin Filander préfère balayer. Car en cas de double victoire d'ici la fin de la saison, Bienne pourrait même finir mieux que 10e. «Le but est de prendre le plus de points possibles et ensuite, on pourra regarder le classement.» Bien sûr, le Suédois n'est pas naïf et sait que ses joueurs connaissent la situation. Mais il veut prendre étape après étape.

«C'est vrai que je regarde le classement, avoue Johnny Kneubuehler. Sauf qu'à un certain moment, j'arrive à me dire qu'il faut juste aller gagner le prochain match. Et qu'ensuite tout est possible car c'est tellement serré. Le mieux, c'est de se concentrer sur soi.» Chose que les Biennois vont tenter de faire au mieux pour l'emporter ce jeudi à Langnau, et ainsi décrocher une qualification pour les play-in.